Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı! Başkan Erdoğan Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt defterini imzaladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır." dedi. Başkan Erdoğan, "Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler'' diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz." diyerek resti çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan harekatın 47. yılında aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
RUM TARAFI ŞIMARIK YAKLAŞIMINI SÜRDÜRMEKTE ISRARCI
Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20 Temmuz Zulme son verilen, adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye ve KKTC, adada adil bir çözüme kavuşulması için bugüne kadar her türlü çabayı vermiştir.
2004 yılında masadan kalkan Rum tarafı çözüm yolunu tıkamayı sürdürüyor. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar.
AB'YE SESLENİYORUM: SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ MU?
Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler.
BUNUN İZNİNİ SİZDEN ALACAK DEĞİLİZ
Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz. Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le belki Amerika'da video konferansta bilemiyorum, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.
BİZDEN KİMSE BU NOKTADAN SONRA GERİYE DÖNÜŞ BEKLEMESİN
Bunlarda demokratlık yok. Bu nobran tavrın artık hiç bir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse bu noktadan sonra geriye dönüş beklemesin. Yeni müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Öncelikle Kıbrıs Türkünün egemenliği ile eşit statüsü teyit edilmeli. Kıbrıs'ta eşit iki devlet ve iki halkın olduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz.
Türkiye ve KKTC olarak izlediğimiz politika tam bir siyasi kararlılık politikasıdır. Rum tarafının karşı propagandasına rağmen Ersin Tatar'ı Maraş konusunda ortaya koyduğu tutum için ayrıca tebrik ediyorum. Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil Kıbrıs adasının müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Yeni mağduriyetler oluşturulmayacaktır.
AMERİKA'DA BİR KESİM RUMLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK BAHANESİYLE HAREKETE GEÇTİ
Rum tarafı sonbaharda sondaj çalışmalarına yeniden başlayacağını duyurdu. Kimin gerginliği arttırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına sunuyorum. Hem içerde hem de dışarda bugünkü ziyaretimizden rahatsızlık duyanlar olduğunu görüyoruz. Bu çevreler ilk günden itibaren ziyaretimizi gölgelemek için ellerinden geleni yaptılar. Amerika'da bir kesim Rumlarla ilişkileri güçlendirmek bahanesiyle harekete geçti. Tescilli Türkiye düşmanlarının olduğu bazı isimler Rumlara desteklerini açıklamak üzere konferans düzenlemişler. Barış Harekatı'nın 47 yıldır hala hazmedilemediği anlaşılıyor. Değil 47, 147 yıl da 247 yıl da sürse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecek. Onlara bir an önce KKTC'ye gelerek hem buradaki devleti tanımaları çağrısında bulunuyorum. Bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Türkiye ile KKTC'nin kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez.
Biraz sonra farklı alanlarda Kıbrıs Türk'ünün hayatına dokunan projelerin açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün zorluklar geçici, KKTC ise kalıcıdır. Mücahitler ve Mehmetçikler bu topraklarda KKTC'nin geleceği için şehit oldular. Bu devlet yeni nesillerle daha da güçlenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinlikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve vatandaşlar da hazır bulundu.
Tören, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Başkan Erdoğan, anıt özel defterini imzaladı.
Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk,
Bugün hem Kıbrıs Türk halkıyla güç ve gönül birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutlamak hem de mübarek Kurban Bayramımızı idrak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.
Ada'yla ilgili kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuruna, refahına ve istikbaline verdiğimiz önemin bir nişanesidir.
Türk milleti nasıl 47 sene önce katliam tehdidiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk halkının imdadına koşmuşsa bugün de yarın da elindeki tüm imkanlarla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.
Kıbrıs Türkü'nün hak, adalet ve özgürlük davasını uluslararası planda da zafere taşıyana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
Ruhun şad olsun."
İLKELERİNİZDEN VE GÖSTERDİĞİNİZ AYDINLIK YOLDAN AYRILMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Tatar da anıt özel defterini imzaladı. Tatar, şunları kaydetti:
"Yüce Atatürk,
İlke, düşünce ve mücadelenizden güç ve ilham alan Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle yürüttüğü direnişini zaferle sonuçlandırmış, bu direnişi 20 Temmuz Barış Harekatı ile taçlandırmıştır. Huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşu olan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde sizden güç olarak mücadelemize devam ederken, ilkelerinizden ve gösterdiğiniz aydınlık yoldan ayrılmayacağız. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz."
Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında katılımcıların maske taktığı görüldü.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak etkinliklerle devam edecek.
GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt özel defterini imzaladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.
BAYRAM NAMAZI SONRASI KONUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıması konusundaki beklentilere ilişkin, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli zaten görüşüyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Hala Sultan Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tüm basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden ve bayramın alem-i İslam'ın intibahına, ittihadına ve tüm insanlığın barışına vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Her şeyden önce bizim bugün burada bulunuşumuzun ayrı bir sebebi var. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'nci yıl dönümünü aynı zamanda kutlayacağız ve iki bayramı bir arada kutlama fırsatını buluyoruz." diye konuştu.
Bugün toplu açılışlar olacağını anımsatan Erdoğan, "Bu toplu açılışlarımızla birlikte de Kuzey Kıbrıs'ımıza ayrı bir inşallah canlılık, altyapıda, üstyapıda, getirme fırsatını bulacağız ve bu vesileyle tüm Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum, Anavatan'daki tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum ve İslam dünyasının, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Afganistan'dan Suriye'ye İslam coğrafyasında sorunlar yaşanıyor. Bayram dolayısıyla ne gibi bir mesaj vermek istersiniz İslam coğrafyasına?" şeklindeki soru üzerine, sorunsuz bir dönem ve sorunsuz bir zamanın insanlığın yaşamı boyunca olmadığını ve olmayacağını söyledi. Bunun böyle bilinmesi gerektiğini belirterek "Bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak, nasıl çözümler üreteceğiz?" diyen Erdoğan, "Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık ve Afgan halkı dirayetiyle, iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve bu mücadeleden de zaferle çıktı." dedi.
Emperyal güçlerin daha sonra Afganistan'a girdiklerini ve 20 yılı aşkın zamandır orada olduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de bütün bu emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık ve orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını, bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görülüyor; NATO, Amerika ve bunun yanında da Türkiye. Şu anda Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanı'nın, bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz ama olumlu bakarken tabii Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak, diplomatik ilişkilerde. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek, hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabii bu süreç içinde mali ve idari noktada çok ciddi sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz."
Taliban'ın bazı rahatsızlıklarının söz konusu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Doha'dan oraya akan bir süreç var, bu süreci de iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler var, bu alternatifler üzerinde de şu anda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, "Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi ile Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağı yönünde beklentiler vardı. Aynı zamanda ilk kez bir heyetin gelmesi beklentileri arttırdı, değerlendirmelerinizi alabilir miyim?" şeklindeki soru üzerine, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşimle de sürekli zaten görüşüyoruz. İnşallah bu gidiş gelişler sürekli hale gelecek ve üst düzeyde devam edecektir." dedi.
KKTC'ye Türkiye'nin geniş katılımlı bir heyetle geldiği hatırlatılarak "Bir kişi dikkatleri çekti, Oğuzhan Asiltürk. Buradan almamız gereken bir mesaj var mı? Önümüzdeki süreçte heyetinizle farklı farklı isimler de gelir mi?" sorusuna Erdoğan şu karşılığı verdi:
"Gelmesinden hiç şüpheniz olması. Oğuzhan Bey tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan Hoca'mızın en yakın çalışma arkadaşıydı ve o dönemde bu Kıbrıs Barış Harekatı'nda o da üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Bu ziyareti yaparken biz de Oğuzhan Asiltürk Bey'i aramıza, kafilemize katalım dedik. Bunun yanında yine Hoca'mızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan Hoca'mızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim Demokratik Sol Parti'nin şu andaki Genel Başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in o da şu andaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak, bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek ve bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz artık biz 'Kuzey-Güney' de demek istemiyoruz, artık 'Kıbrıs Türkü' diyoruz olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."
KURBAN BAYRAMI NAMAZI'NI LEFKOŞA HALA SULTAN CAMİİ'NDE KILDI
Resmî ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı Namazı'nı Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte kıldı.
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