CHP'li başkanın sert sözlerle yüklendiği Tunç Soyer'e bir tepki de AK Parti'den: Gezmeyi bırak görevini yap!

"CHP'Lİ SOYER ÇEVRENİN KİRLENMESİNE SEBEP OLUYOR"

Kaya daha öncede Tunç Soyer'in çevre kirliliği konusunda görevini yapmadığını, Soyer'in çevre kirliliğinin sebebi olduğunu sosyal medyadan belirtmiş, Menderes, Özdere, Çukuraltı Sahili'ndeki kirliliğini gösteren videoyu sosyal medyadan paylaşarak, "Burası Menderes, Özdere, Çukuraltı Sahili... Foseptik ve kanazilasyon denize akıyor. CHP'li Soyer kendi görevini yapmayarak sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Başka illerde gezip akıl vereceğine, görevini yap, gel de Menderes'e bak!" demişti.