Son dakika: KKTC'de toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız.

Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz.

19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 2 gazi kent, Gaziantep ile Gazimağusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı.

Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır.

Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir.

detaylar gelecek...