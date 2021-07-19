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Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan siyasetine bir yenisini daha ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığı için yabancı yatırımcılar gelmiyor” sözleriyle çok fazla tepki topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ'lü öğrenciler ile bir araya geldiği esnada yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmadığını iddia ederek, "Şimdi hiç kimse önünü göremediği için yatırım da yapılmıyor dikkat ederseniz. Çünkü Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" sözlerini kullanmasında tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi karalamaya çalıştığı açıklamasına tepkilerden bazıları:

''ZERRE VATAN SEVGİSİ KALMAMIŞTIR''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ:

''Yatırımcıları tehdit eden, iç ve dış basına sürekli 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok' diyen Kılıçdaroğlu'na rağmen ülkemiz cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Buna rağmen bunları söyleyen bir genel başkanın ya cezai ehliyeti yoktur, ya da zerre vatan sevgisi kalmamıştır.''

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı:

''Türkiye'nin geçmiş siyaseti, ekonomimize ve istikrarımıza aleni bir şekilde saldıran ve batmasını isteyen bir parti genel başkanı da görmemiştir. Türkiye son 20 yılda IMF'ye olan borcunu ödedi. İktidarın yatırım ve ülkemizi çağ atlatan hamleleri bölgesinde siyasi olarak düzen kuran bir ülke haline geldi.

Terör örgütleri ile ülkemize ve AK Parti'ye karşı ağır saldırılar yapıldı. Bunların hepsi görünür ve görünmez düşmanlarımızın eylemleriydi. Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonu ile genel başkanlığa gelmesinden itibaren Türkiye'nin güvenliğine ve ekonomisine karşı giriştiği bu saldırılar yerli ve milli bir kişi ve siyasetin dili ve yolu olamaz.''

''BİR SİYASİNİN KENDİ ÜLKESİNİ BAŞKA BİR YERE ŞİKAYET ETMESİ SADECE ÜLKEMİZE HAS BİR HAİNLİKTİR''

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan:

''Kılıçdaroğlu'nun siyasi müsilaj içeren eylem ve söylemleri devam ediyor. Dün Katarlı işadamları yatırım yaparken eleştiriyor, tehdit ediyor, bugün 'ülkemize yatırım gelmiyor çünkü yatırımcı kendini güvende hissetmiyor' diyor. Bir siyasinin kendi ülkesini bir başka yere şikayet etmesi sadece ülkemize has bir hainliktir. Trump ile tartışan hatta kanlı bıçaklı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Fransa'da konuşmamış, gerektiğinde ülkemde konuşurum, ülke dışında eleştirmem demişti. Lakin Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi dünyada şikayet etmediği ülke kalmadı. Buna rağmen onu dikkate alan yok. Çünkü Türkiye'ye yatırım devam ediyor. Dışarda dikkate alınmayınca şimdi de içerde aynı teraneleri tekrar ediyor. Ülkelere, yatırımcılara Türkiyeye gelmeyin diyor, yatırımcıları tehdit ediyor, şantaj yapıyor.''

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