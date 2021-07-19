Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı:

''Türkiye'nin geçmiş siyaseti, ekonomimize ve istikrarımıza aleni bir şekilde saldıran ve batmasını isteyen bir parti genel başkanı da görmemiştir. Türkiye son 20 yılda IMF'ye olan borcunu ödedi. İktidarın yatırım ve ülkemizi çağ atlatan hamleleri bölgesinde siyasi olarak düzen kuran bir ülke haline geldi.

Terör örgütleri ile ülkemize ve AK Parti'ye karşı ağır saldırılar yapıldı. Bunların hepsi görünür ve görünmez düşmanlarımızın eylemleriydi. Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonu ile genel başkanlığa gelmesinden itibaren Türkiye'nin güvenliğine ve ekonomisine karşı giriştiği bu saldırılar yerli ve milli bir kişi ve siyasetin dili ve yolu olamaz.''