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“Kılıçdaroğlu hiç kusura bakmasın kızmasın” A Haber canlı yayında flaş sözler

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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“Kılıçdaroğlu hiç kusura bakmasın kızmasın” A Haber canlı yayında flaş sözler

Muhalefet servis edilen manipülatif haberlerin neresinde? Hakikat nasıl çarpıtılıyor? Bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, yalan algoritmasının nasıl çalıştığını örnekleriyle anlattı. Genç, son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı öğrenciler Türkiye'deki tıp fakültelerinde sınavsız okuyacak' yalanını hatırlattı "Kılıçdaroğlu hiç kusura bakmasın, kızmasın ama 'Eskimolar Adana'da yaşıyor' deseler hemen inanıyor. Katar olayında yaşadık" dedi.

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında muhalefetin sıklıkla başvurduğu yalan algoritması nasıl çalışıyor? Bu soruya Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç canlı yayında yanıt verdi. Hakikatin nasıl çarpıtıldığını 6 adımda anlattı.

Katar ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde sınavsız okuyacak' yalanını hatırlatan Genç, "Siyasetçi için iddianın gerçek olup olmaması farketmiyor. Eskimolar Türkiye'ye gelip Adana'ya gelip igloda bedava yaşıyorlar. Hiç kızmasın, kusura bakmasın ama buna Kılıçdaroğlu hemen inanıyor. Devreye siyaset girince ortaya atılan iddia toplumda sosyal medyada tartışılıyor. Sonra ortaya atılan yalandan da geri dönemiyorlar" ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu hiç kusura bakmasın kızmasın!” "KILIÇDAROĞLU HİÇ KUSURA BAKMASIN KIZMASIN!"

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