FETÖ'nün 15 Temmuz yalanları tek tek çürütülüyor! Mahkeme gerçekleri hainlerin yüzüne çarptı

İnceleme sonucunda farklı tarihteki ses dosyalarının kriptografik özet değerlerinin aynı olduğu belirlendi. Kayıtlarda montaj yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği raporda, "İnceleme konusu 2018_101437_1 numaralı materyal içerisinde bulunan inceleme konusu ses dosyalarının meta data ve codec bilgilerinin kendi içerisinde ve 2018_118953_1 numaralı materyalden çıkan ses dosyaları ile uyumlu olduğu, inceleme konusu ses dosyalarına ait meta verilerin manipülasyona ait izler içermediği anlaşılmakla ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyon düşündürecek bir manipülasyon varlığı saptanmamıştır" denildi.

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