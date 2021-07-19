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FETÖ'nün 15 Temmuz yalanları tek tek çürütülüyor! Mahkeme gerçekleri hainlerin yüzüne çarptı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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FETÖ'nün 15 Temmuz yalanları tek tek çürütülüyor! Mahkeme gerçekleri hainlerin yüzüne çarptı

15 Temmuz hain darbe girişiminde devleti ve milleti hedef alan FETÖ'cü hainler, mahkemede suçlarını örtmek için yalanlara başvuruyor. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar ile onları kuleden yönlendiren darbeciler, mahkemede, telsiz kayıtlarının montaj olduğunu öne sürmüştü. Mahkemenin talebi üzerine darbeci pilotların telsiz görüşme kayıtları incelendi ve raporda pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz görüşmelerinin "montaj olmadığı" belirtildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, 15 Temmuz gecesi pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz kayıtlarının montaj ve manipülasyon olmadığı kaydedildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine 15-16 Temmuz 2016'daki Akıncı Üssü kontrol kulesi ile pilotların telsiz görüşme kayıtları incelendi. Kontrol kulesi ile darbeci pilotların telsiz görüşmelerinin yer aldığı "duman ses kayıt" sistemindeki 7 bin 678 ses dosyası tetkik edildi. Bu ses dosyaları, 28 Ocak 2014 ile 18 Temmuz 2016 arasında duman kayıt sisteminde arşivlenen 3 milyon 850 bin 813 ses dosyaları ile kıyaslandı.

İnceleme sonucunda farklı tarihteki ses dosyalarının kriptografik özet değerlerinin aynı olduğu belirlendi. Kayıtlarda montaj yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği raporda, "İnceleme konusu 2018_101437_1 numaralı materyal içerisinde bulunan inceleme konusu ses dosyalarının meta data ve codec bilgilerinin kendi içerisinde ve 2018_118953_1 numaralı materyalden çıkan ses dosyaları ile uyumlu olduğu, inceleme konusu ses dosyalarına ait meta verilerin manipülasyona ait izler içermediği anlaşılmakla ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyon düşündürecek bir manipülasyon varlığı saptanmamıştır" denildi.

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