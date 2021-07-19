FETÖ'nün 15 Temmuz yalanları tek tek çürütülüyor! Mahkeme gerçekleri hainlerin yüzüne çarptı
15 Temmuz hain darbe girişiminde devleti ve milleti hedef alan FETÖ'cü hainler, mahkemede suçlarını örtmek için yalanlara başvuruyor. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar ile onları kuleden yönlendiren darbeciler, mahkemede, telsiz kayıtlarının montaj olduğunu öne sürmüştü. Mahkemenin talebi üzerine darbeci pilotların telsiz görüşme kayıtları incelendi ve raporda pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz görüşmelerinin "montaj olmadığı" belirtildi.
FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, 15 Temmuz gecesi pilotlar ile onlara bombalama emrini veren kuledeki darbecilerin telsiz kayıtlarının montaj ve manipülasyon olmadığı kaydedildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine 15-16 Temmuz 2016'daki Akıncı Üssü kontrol kulesi ile pilotların telsiz görüşme kayıtları incelendi. Kontrol kulesi ile darbeci pilotların telsiz görüşmelerinin yer aldığı "duman ses kayıt" sistemindeki 7 bin 678 ses dosyası tetkik edildi. Bu ses dosyaları, 28 Ocak 2014 ile 18 Temmuz 2016 arasında duman kayıt sisteminde arşivlenen 3 milyon 850 bin 813 ses dosyaları ile kıyaslandı.
İnceleme sonucunda farklı tarihteki ses dosyalarının kriptografik özet değerlerinin aynı olduğu belirlendi. Kayıtlarda montaj yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği raporda, "İnceleme konusu 2018_101437_1 numaralı materyal içerisinde bulunan inceleme konusu ses dosyalarının meta data ve codec bilgilerinin kendi içerisinde ve 2018_118953_1 numaralı materyalden çıkan ses dosyaları ile uyumlu olduğu, inceleme konusu ses dosyalarına ait meta verilerin manipülasyona ait izler içermediği anlaşılmakla ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyon düşündürecek bir manipülasyon varlığı saptanmamıştır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali
- Son dakika açıklandı! Bayramda yasak var mı? 20-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
- 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?