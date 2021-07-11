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15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neredeydi? Nazif Karaman'dan A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neredeydi? Nazif Karaman'dan A Haber'e özel açıklamalar

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında 15 Temmuz akşamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesinde nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU AÇILDI

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşamda Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Atatürk Havalimanı'na indi ve bekleme salonuna geçti. Koruma müdürü darbeciler ile gidip konuştu. Sonrasında darbeciler yolu Kılıçdaroğlu için açtı ve Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti."

AKŞENER: BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKTUM

"Meral Akşener Boğaziçi Köprüsü'nün yakınında oturuyor. Akşener verdiği röportajda " 15 Temmuz gecesi evindeydim. Beylerbeyinde." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da "Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım" diyor. "

15 Temmuz darbe girişiminde neler oldu? 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE NELER OLDU?
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 15 Temmuz'da neredeydi? KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER 15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ?

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