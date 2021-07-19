Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'dan tahrik indirimi oyunu
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, geçtiğimiz günlerde polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahından çıkan kurşunlarla şehit olmuştu. Gözaltına alınan Çulcu, ifadesinde ceza indirimi için oyuna başvurdu. Çulcu iddialara göre ifadesinde; "Silahımı çekerek Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim. Öldürme amacıyla ateş etmedim" dedi. Hukukçular Çulcu'nun ifadesine flaş bir yorum getirdi.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden ve tutuklanan Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" almak istediği için ezberletilmiş ifade verdiği iddia edildi. Bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddialara göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.
Durumu öğrenen Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher bu durumu rapor etti. Çulcu'ya ikaz yazıldı. Nasuh Çulcu; 13 Temmuz Salı günü Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit etti.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" SÖZÜ KASTIN KANITI..."
İddialara göre tutuklanan katil Nasuh Çulcu savcılık ifadesinde "Silahımı çekip Hasan Cevher'in yanına gittim. "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken bana küfürler etti. Arkasından üç el ateş ettim" dedi. Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" almak istediği için bu şekilde ezberletilmiş ifade verdiği öne sürüldü.
Hukukçular da olayın öncesinde Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği iddia edilen katil Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Cevher'in yanına geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim almaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca savcılıktaki ifadesinde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katilin, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve hedef gözettiği için net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.
"CİNAYETİ TASARLAYARAK OLAY YERİNE GELMİŞ"
Avukat Aylin Esra Eren SABAH'a yaptığı açıklamada "Kanaatimizce katil zanlısı az ceza alabilmek için Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfür ettiğini söylemiş olabilir. Bu ne yazık ki; ceza yargılamalarında zanlıların çok sık başvurduğu bir yöntem... Doğru bir soruşturma ve ardından yine doğru bir kovuşturmanın neticesinde zanlının haksız indirimlerden yararlanmasının önüne geçilecektir" dedi.
Avukat Baran Akcan ise "Verildiği iddia edilen ifadeye göre katilin cinayeti tasarlayarak olay yerine geldiği anlaşılıyor ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirime gidilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı. Avukat Gizem Gonce de "Verildiği iddia edilen ifadelere göre; katil zanlısının olayda net bir şekilde "Öldürme Kastı" ile hareket ettiğine ilişkin itirafları bulunuyor. Bu nedenle katil zanlısının herhangi bir indirimden kesinlikle yararlanamayacağı kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.
POLİSLER "KATİLE İNANMIYORUZ" DEMİŞLERDİ
Emniyet Teşkilatı içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve idari soruşturmaları bulunduğu öne sürülen katil Nasuh Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı ve bir meslektaşı ile de "Selam Verme" nedeniyle tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Nasuh Çulcu'nun üstleriyle de sürekli tartışmalar yaşadığı öne sürülmüştü.
Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere üç kurşunla şehit ettiği ifade edilen katil Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Emniyet Müdürü Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından üç el ateş ettiğini söylemişti. Katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" alabilmek adına ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Hasan Cevher ile birlikte çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...
- 1.108 TL ödeme yapılacak! 4D'li taşeron ve kamu işçileri için kritik tarih! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Ve son dakika açıklandı! 1100 TL bayram parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı pandemi destek parası yatacak mı?