Son dakika: Millet İttifakı'nda "adaylık" için kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu geri vites yaptı: Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış

Sözcü'den Emin Çölaşan'ı arayıp Kuşoğlu'nun adaylık ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

ÜZÜLEREK HABERİM OLDU

"Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz…