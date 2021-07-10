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Son dakika: Millet İttifakı'nda "adaylık" için kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu geri vites yaptı: Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika: Millet İttifakı'nda adaylık için kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu geri vites yaptı: Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış

Son dakika haberine göre 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nda "adaylık" krizi sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Ankara'da yaptığı konuşmada partilerinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etmişti. Kuşoğlu'nun iddiaları sonrası uzun süre sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarının tepkileri sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış" demek zorunda kaldı.

Türkiye'de, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çalışmaları şimdiden başladı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesi Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu.

İYİ Parti yönetimi adaylarının Meral Akşener olduğunu belirtip ittifak ortağı CHP'nin kendilerinden habersiz böyle bir karar almasına tepki gösterdi.

Kuşoğlu'nun iddiaları sonrası uzun süre sessizliğini koruyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sözcü'den Emin Çölaşan'ı arayıp Kuşoğlu'nun adaylık ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

ÜZÜLEREK HABERİM OLDU
"Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz…

İTTİFAKA DANIŞMADAN KARAR ALMAK YANLIŞ
Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir"

ADAY OLMAYACAĞIMI KİM SÖYLEDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 Aralık 2020'de TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nda adaylık krizi! MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK KRİZİ!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! Akşener Ben de varım dedi MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK KRİZİ! AKŞENER "BEN DE VARIM" DEDİ
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