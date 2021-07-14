Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Pazarlık yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdi" şeklinde kendisine yönelik suçlamalara sert yanıt verdi. Siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirten Deniz Baykal, siyasi yasakların olmaması gerektiğini belirterek, "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Akılları almıyor" diyerek tepkisini gösterdi.
2002 yılında CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, o dönem okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Meclis'e girmesini sağlamıştı.
Eski CHP Milletvekili ve Sanatçı Zülfü Livaneli, Baykal'ın "Pazarlık yaparak Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdiğine" yönünde iddia da bulundu. İddiaların odağındaki isim eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, pazarlık iddialarla ilgili gazetecilere konuştu.
Deniz Baykal "Siyasi fırsatçılık yapamazdık. Kapkaççı siyaset anlayışı içinde olmadık, olamazdık. Rakibimizin siyasal haklarının tam olması temel inancımız. 'Vardır bir dümen' anlayışı çok sağlıksız, çok tehlikeli, aşılması gereken bir durum... Böyle demokrasi doğrultusunda atılan adımların arkasında bir 'Al gülüm ver gülüm pazarlığı' yatıyor düşüncesi, bu yanlıştır. Ben hiçbir ilişkimde Sayın Erdoğan ile ne o karşılaşmalarımda öyle bir özel anlaşmayı yansıtacak hiçbir şeyi ne ben konuştum, ne o konuştu" dedi.
Baykal, isim vermeden iddiaları ortaya atan Zülfü Livaneli'ye tepki gösterdi ve "Gerçekten eşitliğe, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokrasiye, siyasi mücadelede eşitliğe samimiyetle inanıyoruz. Buna aklı basmıyor Türkiye'de bazı çevrelerin. 'Enayilik bu, olur mu ya, o bir şey aldı, ne alacak, cumhurbaşkanı olma garantisi aldı falan diye' bakıyorlar. Tabii akılları almıyor bunu. Yani bu bizim siyasi hayatımızın bir zaafiyetidir. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın yasaklarının kaldırılmasını bazı insanlar anlayamıyor. Bunu içinize sindirin, anlayın kardeşim. Biz de onlardan birisiyiz işte." ifadelerini kullandı.
Baykal, Erdoğan 2003 yılında yaptığı görüşmesinin 1 Mart tezkeresiyle ilgili olduğunu altını çizdi. Baykal, "Bu konularda benim samimi olabileceğimi düşünemiyorlar. İlla 'Pazarlık yaptı' diyorlar. Buluşma zaten 22 Şubat 2003'de, yani 1 Mart öncesi idi. Yani hakların iadesinden sonra yapılmış bir buluşmadır o. Haklarını vermişiz neyin pazarlığını yapacaksın?" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
- KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!
- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
- YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
- AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- POMEM sınav yerleri açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı...