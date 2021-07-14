14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar

Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
ABONE OL
Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Pazarlık yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdi" şeklinde kendisine yönelik suçlamalara sert yanıt verdi. Siyasi fırsatçılık yapmadıklarını belirten Deniz Baykal, siyasi yasakların olmaması gerektiğini belirterek, "Yasakların kaldırılmasını bazıları anlamıyor. Akılları almıyor" diyerek tepkisini gösterdi.

2002 yılında CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, o dönem okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Meclis'e girmesini sağlamıştı.

Eski CHP Milletvekili ve Sanatçı Zülfü Livaneli, Baykal'ın "Pazarlık yaparak Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdiğine" yönünde iddia da bulundu. İddiaların odağındaki isim eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, pazarlık iddialarla ilgili gazetecilere konuştu.

Deniz Baykal "Siyasi fırsatçılık yapamazdık. Kapkaççı siyaset anlayışı içinde olmadık, olamazdık. Rakibimizin siyasal haklarının tam olması temel inancımız. 'Vardır bir dümen' anlayışı çok sağlıksız, çok tehlikeli, aşılması gereken bir durum... Böyle demokrasi doğrultusunda atılan adımların arkasında bir 'Al gülüm ver gülüm pazarlığı' yatıyor düşüncesi, bu yanlıştır. Ben hiçbir ilişkimde Sayın Erdoğan ile ne o karşılaşmalarımda öyle bir özel anlaşmayı yansıtacak hiçbir şeyi ne ben konuştum, ne o konuştu" dedi.

Baykal, isim vermeden iddiaları ortaya atan Zülfü Livaneli'ye tepki gösterdi ve "Gerçekten eşitliğe, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokrasiye, siyasi mücadelede eşitliğe samimiyetle inanıyoruz. Buna aklı basmıyor Türkiye'de bazı çevrelerin. 'Enayilik bu, olur mu ya, o bir şey aldı, ne alacak, cumhurbaşkanı olma garantisi aldı falan diye' bakıyorlar. Tabii akılları almıyor bunu. Yani bu bizim siyasi hayatımızın bir zaafiyetidir. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın yasaklarının kaldırılmasını bazı insanlar anlayamıyor. Bunu içinize sindirin, anlayın kardeşim. Biz de onlardan birisiyiz işte." ifadelerini kullandı.

Baykal, Erdoğan 2003 yılında yaptığı görüşmesinin 1 Mart tezkeresiyle ilgili olduğunu altını çizdi. Baykal, "Bu konularda benim samimi olabileceğimi düşünemiyorlar. İlla 'Pazarlık yaptı' diyorlar. Buluşma zaten 22 Şubat 2003'de, yani 1 Mart öncesi idi. Yani hakların iadesinden sonra yapılmış bir buluşmadır o. Haklarını vermişiz neyin pazarlığını yapacaksın?" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zülfü Livaneli’nin açıklamaları ne anlama geliyor? ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?
Livaneli neden Baykal'ı hedef aldı? LİVANELİ NEDEN BAYKAL'I HEDEF ALDI?
CHP'de Baykal'a ikinci kumpas mı? CHP'DE BAYKAL'A İKİNCİ KUMPAS MI?
Deniz Baykal ve ekibini CHP'den kopacaklar! DENİZ BAYKAL VE EKİBİNİ CHP'DEN KOPACAKLAR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA