Deniz Baykal’dan ‘Erdoğan ile pazarlık’ iddiasına yanıt: Yasakların kaldırılmasını anlamıyorlar

Baykal, isim vermeden iddiaları ortaya atan Zülfü Livaneli'ye tepki gösterdi ve "Gerçekten eşitliğe, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokrasiye, siyasi mücadelede eşitliğe samimiyetle inanıyoruz. Buna aklı basmıyor Türkiye'de bazı çevrelerin. 'Enayilik bu, olur mu ya, o bir şey aldı, ne alacak, cumhurbaşkanı olma garantisi aldı falan diye' bakıyorlar. Tabii akılları almıyor bunu. Yani bu bizim siyasi hayatımızın bir zaafiyetidir. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'ın yasaklarının kaldırılmasını bazı insanlar anlayamıyor. Bunu içinize sindirin, anlayın kardeşim. Biz de onlardan birisiyiz işte." ifadelerini kullandı.