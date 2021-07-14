Adana merkezli 4 ilde Şirinler çetesine baskın: Çelik kafeste hapsettikleri 2 kişiyi polis kurtardı
Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen ve polisin operasyonuyla çökertilen silahlı suç örgütüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin etkili olduğu bölgelerde menfaatlerine ters düştüğü gerekçesiyle çelik kafeslerde alıkoyduğu 2 kişi ise kurtarıldı. Emniyetteki 39 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 'Şirinler' çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti.
ADRESLERİN KAPILARI ZIRHLI ARAÇLARLA KIRILDI
Özel harekat timlerinin kapılarını zırhlı araçlarla kırarak girdikleri adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda da ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya'ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan Doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
ÇELİK KAFESTE HAPSETTİKLERİ KİŞİLER KURTARILDI
Öte yandan örgütün, etkili olduğu bölgelerde menfaatlerine ters düştüğü öne sürülen 2 kişiyi rehin aldığı, operasyon kapsamında baskın yapılan bir evdeki çelik kafeslerin içerisinde tuttuğu belirlendi.
Yaklaşık bir aydır, dar kafeslerde tutulan kişiler, polisin operasyonuyla kurtarıldı.
Ayrıca örgütün söz konusu adresin etrafını güvenlik kameralarıyla donattığı, izleme odasından olası operasyonlara karşı önlem aldığı saptandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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