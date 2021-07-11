Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!

"HDP İLE AŞK İÇİNDE YAŞIYORLAR"

Bunu neden yapıyorlar? CHP'nin içindeki son kalan Atatürkçüleri tamamen susturuyorlar. CHP'yi HDP'lileştiriyorlar. Çünkü bunu çok önceden yapmayı planlamışlardı. Burada çıktı (Zülfü Livaneli) Deniz Baykal'a vurdu. Neymiş efendim "Milliyetçiymiş..." Ondan sonra Bülent Ecevit'e laf atıyor, İsmet Paşa ile ilgili laflar getiriyor. Bütün bunlarla belli isimleri yıpratıyor. Sonra da "Kürtleri, Alevileri çok seven bir Kemal Kılıçdaroğlu" var diyor. HDP ile aşk içinde yaşıyorlar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 2017'den sonra, FETÖ darbesinden sonra CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları o kadar geniş bir yelpaze içinde devam ediyor ki; zaten iç içe soktular. Livaneli'nin burada bir görevi de (z kuşağı) genç kuşağadır. Burada parmakları oynatan kim ona bakacağız. O da derin Amerika'dır.