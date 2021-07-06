Baykal ikinci kez neden hedef alındı? CHP'de Baykal'a ikinci kumpas mı?

Zaten Baykal yapılan operasyondan sonra kriz geçirdi ve ülkenin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekip insanları bir araya toplayacaktı bu sırada beyine pıhtı attı. Tedavisi de yanlış uygulandı ve bunu her zaman söyledim yani hastalık da Baykal'a karşı bir operasyondu.