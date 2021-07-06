Baykal ikinci kez neden hedef alındı? CHP'de Baykal'a ikinci kumpas mı?
Bir dönem CHP'de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili, "Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." sözleri tartışmaya neden oldu. Baykal, Zülfü Livaneli'nin hakkında yapmış olduğu açıklamalara ilk kez yanıt verdi. Baykal, "Livaneli'nin gerçek dışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü" dedi. Baykal ilgili iddiaları ve arka planını A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in açıklamaları:
"Zülfü Livaneli madem Kürtleri çok seviyor, dünyanın her yerinde konserler veriyor ama Diyarbakır annelerinin yanından ben görmedim.
Madem Kürtleri çok seviyor onların yanına gitmek zorunda. Yoksul Kürt anneleri evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için mücadele ediyor.
Batıcı solcular, gözü Türkiye'nin dışında olan solcular pek bu mücadeleyi önemsemedi. Son 4-5 yıl da Alevi dernekleri PKK işgali altında.
Bu derneklerin içerisindeki Atatürk resimleri indirildi. Bir Dersimcilik söylemi ve Kılıçdaroğlu'nun sistemli çalışmasıyla bu zihniyet yerleştirildi.
Madem Alevileri çok seviyor Zülfü Livaneli, bu PKK işgaline karşı neden durmadı? Neden indirilen resimlere karşı bir tavır takınmadı. Zülfü Livaneli'nin söylemleri Türkiye'nin milli bilincini hedef alıyor."
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ifadeleri:
"Deniz Baykal'a karşı büyük bir operasyon yapılıyor. Çok ciddi bir mesele bu iyi anlamak lazım. HDP ile ittifak yapmak istiyorlar dolayısıyla bunu alttan alta işlemek istiyorlar. 'Baykal Kürt düşmanı gibi Alevi düşmanı gibi' tezleri işliyorlar.
Kılıçdaroğlu aklama ve meşrulaştırma, FETÖ'yü aklama operasyonudur. Kasetle gelen Kılıçdaroğlu'nun yerini sağlamlaştırma bunu işleme yolundalar. CHP'nin içerisinde HDP'yle ittifaka karşı çıkanları yok etme projesidir.
Zaten Baykal yapılan operasyondan sonra kriz geçirdi ve ülkenin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekip insanları bir araya toplayacaktı bu sırada beyine pıhtı attı. Tedavisi de yanlış uygulandı ve bunu her zaman söyledim yani hastalık da Baykal'a karşı bir operasyondu.
Baykal hakkında konuşacak en son kişi Zülfü Livaneli'dir. Ben Deniz Baykal ile son derece yakın çalıştım ve onun Kürtlere ve Alevilere Bakış açısını en iyi bilen benim. Ne zaman ki Deniz Baykal, Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik mesajlar vermeye başladı işte o zaman CHP'yi FETÖ'ye teslim etmeye çalışanlar operasyon yaptılar.
Bunlar Türkiye'yi bölmek isteyenlerin elini güçlendirmek istiyorlar. Herkesin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sağlık sorunları yaşayan Deniz Baykal'a yüklenmek kişilik bozukluğudur. Bu insan üzerinden siyaset yapılamaz.
Zülfü Livaneli açıklamalarıyla biraz kendini tarif etmiş. Kendisinin bilinçaltındaki vatan millet düşmanlığını tarif etmiş. Milli duruş ve değerlerin Zülfü Livaneli'de olmadığını görebiliriz. Büyük bir yalan, bastırma ve susturma operasyonu söz konusu. Bunun bu ayağını yaşıyoruz şu anda."
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