Deniz Baykal ve ekibini CHP'den kopacaklar! İkinci kumpas için düğmeye basıldı

GÖRÜŞME İDDİASI YALAN

"Livaneli, siyasi yasaklı olduğu dönemde Erdoğan ile Baykal'ın buluştuğunu, yasağın kaldırılması karşılığında pazarlık yapıldığını iddia ediyor. Birincisi, bu görüşme yasak kalktıktan sonra gerçekleşti. 22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ana gündemi de 1 Mart Tezkeresi idi. Görüşmede Baykal, ABD askerlerinin Türkiye'ye gelmesine karşı tavrını ortaya koyuyor. Baykal hala bunun bedelini ödüyor."

DEMOKRASİ KONFERANSI TUZAK

"Partide hala Baykal'la aynı çizgide düşünen insanlar var ve hala CHP'de çoğunluktalar. Şimdilerde Demokrasi Konferansı filan gibi şeylerle Türkiye'ye tezgah kuruluyor. Bu çerçevede partideki ulusalcı düşünen bizleri susturmak için tekrar Baykal'a saldırıyorlar. Bu onun hazırlığıdır. 15 Temmuz'a darbe diyemeyen, 20 Temmuz'a darbe diyen Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'cüleri niye savunuyorsun?' diyenlere 'Haksızlıklar karşısında susamam' diyor. Peki şimdi partisi ve genel başkanları asılsız iddialarla hedef alınıyor. Kılıçdaroğlu susacak mı, yoksa dilsiz şeytan mı olacak?"

Zülfü Livaneli