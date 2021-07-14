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İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Son 1 yılda 40 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Son 1 yılda 40 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İki belediye başkanının daha AK Parti'ye katılmasıyla belediye başkan sayısı 40'a yükseldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, partiye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye rozet taktı.

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