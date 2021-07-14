İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Son 1 yılda 40 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İki belediye başkanının daha AK Parti'ye katılmasıyla belediye başkan sayısı 40'a yükseldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, partiye geçen belediye başkanlarına rozet taktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye rozet taktı.
Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor…— Bülent TURAN (@turanbulent) July 14, 2021
📌Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe
📌Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı
Partimize katıldı. Hayırlı olsun.@RTErdogan @Akparti