İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Son 1 yılda 40 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye rozet taktı.

Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor…



📌Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe



📌Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı



Partimize katıldı. Hayırlı olsun.@RTErdogan @Akparti — Bülent TURAN (@turanbulent) July 14, 2021