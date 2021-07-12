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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın için iade işlemi başlatıldı

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın için iade işlemi başlatıldı

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin kurduğu temaslar sonrasında Fatih Aydın'ın iadesi istedi. Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır izi sürülen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın adresi Uruguay'da tespit edilmişti.

URUGUAY'DA YAKALANDI

Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

İADESİ İSTENDİ

Örgütün 2 numarasının Türkiye'ye iadesi için düzenlene talepname yetkili mahkemeye ulaştırıldı. 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın'ın iade işlemleri için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol ve KOM Daire Başkanlığında oluşturulan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı.

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlar birimindeki 3 uzman polisin de aralarında bulunduğu ekip, Aydın'ın iadesi konusunda gerekli belgeleri adli makamlara iletecek. Hakkında kırmızı bülten olduğu için tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU

Fatih Aydın'ın Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır takip edilen Aydın'ın lüks bir evde yaşadığı ve son model araçlar kullandığı tespit edilmişti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canelones Bölgesindeki adresi KOM Daire Başkanlığı tarafından Aydın, Uruguay Federal Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

10 ODALI EVİ ORTAYA ÇIKTI

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı 10 odalı evin fotoğrafları ortaya çıktı. 1.500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.

2 yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. Tosuncuk'un bir zamanlar yaşadağı evin içi görüntülendi.

Türkiye Tosuncuk'un ağabeyinin iadesini istedi TÜRKİYE TOSUNCUK'UN AĞABEYİNİN İADESİNİ İSTEDİ
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