Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın için iade işlemi başlatıldı
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin kurduğu temaslar sonrasında Fatih Aydın'ın iadesi istedi. Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır izi sürülen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın adresi Uruguay'da tespit edilmişti.
URUGUAY'DA YAKALANDI
Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.
İADESİ İSTENDİ
Örgütün 2 numarasının Türkiye'ye iadesi için düzenlene talepname yetkili mahkemeye ulaştırıldı. 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın'ın iade işlemleri için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol ve KOM Daire Başkanlığında oluşturulan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı.
Soruşturmayı yürüten Mali Suçlar birimindeki 3 uzman polisin de aralarında bulunduğu ekip, Aydın'ın iadesi konusunda gerekli belgeleri adli makamlara iletecek. Hakkında kırmızı bülten olduğu için tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Aydın'ın iade talebi doğrultusunda tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU
Fatih Aydın'ın Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından bir yıldır takip edilen Aydın'ın lüks bir evde yaşadığı ve son model araçlar kullandığı tespit edilmişti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canelones Bölgesindeki adresi KOM Daire Başkanlığı tarafından Aydın, Uruguay Federal Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
10 ODALI EVİ ORTAYA ÇIKTI
Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı 10 odalı evin fotoğrafları ortaya çıktı. 1.500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.
2 yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. Tosuncuk'un bir zamanlar yaşadağı evin içi görüntülendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
- Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...