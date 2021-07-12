AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin yalanlarını bir bir ortaya çıkardı!

TEİAŞ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) özelleştirileceğine ve toptan satılacağına ilişkin iddialar ortaya attı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı iddiaları yalanladı. Açıklamaya göre TEİAŞ'ın çoğunluk hissesi ve kontrolü kamuda kalmak koşuluyla halka arz edilecek. Zaten bir anonim şirket olan TEİAŞ'ın "halka" arzı ve hisse satışını toptan bir satış olarak lanse etmeye çalışan muhalefetin, yalanlamaya rağmen yalanda ısrar etmesi ve Akşener'in yalanı sürdürmesi dikkat çekti.