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AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin yalanlarını bir bir ortaya çıkardı!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin yalanlarını bir bir ortaya çıkardı!

Daima kara propaganda siyaseti yapan muhalefet tarafı, sürekli yalanlarıyla toplumda algı operasyonları yapıyor. Önceki hafta oldukça dikkat çeken o yalanlardan dördünü de AK Parti raporunda sundu.

AK Parti'nin oluşturduğu haftanın yalanlarında CHP ile İYİ Parti başta olarak muhalif çevreler tarafından çıkarılan yalanlar birer birer sıralandı. Bilhassa jeotermallerle alakalı iddiada CHP'li milletvekillerinin birbirinin ifadelerini yalanlaması ilgi topladı. İşte muhalefet tarafının geçen hafta çıkardığı yalanlar:

AYAKKABI ALAMIYOR DİYE GÖSTERİLEN ÇİFTÇİ, İŞVEREN ÇIKTI

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, Instagram hesabı üzerinden adının M.B. olduğu öğrenilen bir kişinin elinde delinmiş ayakkabı tuttuğu fotoğrafı paylaşarak çiftçiler üzerinden algı yapmaya çalıştı. Paylaşılan fotoğrafa da "Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notu düşüldü. Servis edilen görüntüler asılsız çıktı. Söz konusu şahsın serası arabası, traktörü ve serasında da işçiler çalıştırdığı öğrenildi. Şahsın yeni arabasıyla olan fotoğrafları ve nargile içerken görüntüleri de ortaya çıktı.

İCRAATLERİ SOSYAL MEDYADA ÇARPITTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı için başlatılan çalışma gerekçesiyle pistin altından geçmesi için iki tüplü tünel yapıldı. Projeyi algılayamayan Levent Üzümcü bunu sosyal medyadan takipçileriyle "Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken dağ olmayan yere tünel yapıldı" şeklinde bir çarpıtmayla paylaştı.

BBP'Lİ BAŞKANA GÖZALTINDA DEDİLER, KARANTİNADA ÇIKTI

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün gözaltına alınmasına ilişkin başta Sözcü Gazetesi olmak üzere bazı muhalif gazeteler tarafından AK Parti'yi eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığına yönelik haberler yapıldı. Ancak Ordu Valiliği'nden gelen açıklamada söz konusu vatandaşın Kovid-19 temaslısı olduğu, o esnada filyasyon ekipleri ve vatandaş arasında istenmeyen bir gerilim yaşandığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, konuyla ilgili Valilik tarafından da soruşturma başlatıldığı ifade edilerek haberler yalanlandı.

TEİAŞ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) özelleştirileceğine ve toptan satılacağına ilişkin iddialar ortaya attı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı iddiaları yalanladı. Açıklamaya göre TEİAŞ'ın çoğunluk hissesi ve kontrolü kamuda kalmak koşuluyla halka arz edilecek. Zaten bir anonim şirket olan TEİAŞ'ın "halka" arzı ve hisse satışını toptan bir satış olarak lanse etmeye çalışan muhalefetin, yalanlamaya rağmen yalanda ısrar etmesi ve Akşener'in yalanı sürdürmesi dikkat çekti.

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