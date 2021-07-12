Dayakçı İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti! Eski baldızı ifşa etti
Son dakika haberine göre: FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci ile İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davasıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Eda Demirci’nin kız kardeşi Emine Demirci, Küçükkaya ile ilgili bildiklerini anlatırken, FOX TV’de bir stajyeri taciz ettiğini öne sürdü.
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, boşanma davasının ardından eski eşine 150 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açmıştı. Bu davanın detayları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde görülen davada Eda Demirci'nin kardeşi Emine Demirci tanık olarak dinlendi. Emine Demirci ifadesinde şunları söyledi:
"Eda ve İsmail boşanmadan önce Mersin'e otele gitmişlerdi. Kardeşimi görüntülü aradığımda ağlıyordu, elindeki buzu gözünün altındaki, kızarıklığa tutuyordu. 'Ne oldu?' dediğimde 'İsmail bana yumruk attı' dedi. 'İsmail nerede?' dediğimde ise 'Banyoda şarkı söylüyor, daha fazla konuşamayacağım' diyerek telefonu kapattı.
Daha sonra tekrar aradığımda 'İsmail'in başka davası var, şikâyet edersen hapse girer diye korkuyorum' deyince ben de karı-koca arasına girmek istemedim. Bu olaydan önce İsmail'in kardeşime iki kez şiddet uyguladığını biliyorum. İlk şiddet eyleminde de İsmail'in kendisini kafasından tutarak sürüklediğini söyledi."
'KARDEŞİMİN KOLLARINDA TIRNAK İZLERİ VARDI'
Kardeşinin uğradığı maddi-manevi şiddeti mahkemede anlatan Emine Demirci, sözlerine şöyle devam etti:
"Kardeşim, İsmail'le kadınlardan gelen mesajlar yüzünden tartışmış. Eda'nın kafasını tutarak kütüphaneye sürüklemiş, kollarında tırnak izleri vardı. Bir telefon konuşmasında Eda'ya yönelik 'Geri zekâlı, aptal, bir yıl bununla nasıl uğraşacağım' dediğini duydum. Kardeşim anlaşmalı boşanmak istemedi. Çünkü İsmail ailemi tehdit etmişti.
Daha sonra bir kadın, kız kardeşimle iletişime geçerek Fox TV'de staj yaparken Küçükkaya'dan taciz gördüğünü, bu durumu anlattığı şefi 'Stajını yakarsın' dediği için şikâyetçi olmadığını, Eda'nın da davasında yanında olduğunu söyledi. Bu mesajlar halen elimizde."
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