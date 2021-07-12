Dayakçı İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti! Eski baldızı ifşa etti

Daha sonra tekrar aradığımda 'İsmail'in başka davası var, şikâyet edersen hapse girer diye korkuyorum' deyince ben de karı-koca arasına girmek istemedim. Bu olaydan önce İsmail'in kardeşime iki kez şiddet uyguladığını biliyorum. İlk şiddet eyleminde de İsmail'in kendisini kafasından tutarak sürüklediğini söyledi."