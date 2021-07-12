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Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM TATİLİ 11 GÜN MÜ OLACAK?

15 Temmuz perşembe günü resmi tatil, cuma gününün de bayram tatiline eklenmesi ile birlikte tatilin 11 güne çıkabileceği belirtilyor. Yapılacak değerlendirmeler sonrası son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda koronavirüs ile mücadele başlığı masada olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin sunum yapacak.

İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ile terörle mücadelede konusu da sıcak başlıklar arasında.

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak? KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN MÜ OLACAK?

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