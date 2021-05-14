İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında flaş gelişme: Gizlilik ihlali

"MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.