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İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında flaş gelişme: Gizlilik ihlali

Yaşadığı evliliğin ardından şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi 'nin sunucusu 'dan şikayetçi olan öğretmen tekrar mahkemeye başvurdu. Eda Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında flaş gelişme: Gizlilik ihlali

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi FOXTV'nin sunucusu 'dan şikayetçi olan öğretmen , yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

"MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi 'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ

Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat 'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.

Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

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