İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında flaş gelişme: Gizlilik ihlali
Yaşadığı evliliğin ardından şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci tekrar mahkemeye başvurdu. Eda Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti.
Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi FOXTV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.
"MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"
Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.
ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ
Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.
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