İsmail Küçükkaya’dan şiddet gören Eda Demirci'den Canan Güllü hakkında bomba açıklamalar: “Bu neyin cesareti!”
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Eda Demirci, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye büyük tepki gösterdi. Demirci, şiddet gördüğü dönem Canan Güllü ile görüşmeye gittiğini, ancak kendisini dinlemediğini ifade etti. Canan Güllü’nün Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü almasına tepki gösteren Demirci, evli olduğu dönemde İsmail Küçükkaya’nın yanında olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 'ye verdi. Bu ödülün ardından Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci tepki gösterdi.
"BENİ DİNLEMEMEK BİR CESARETTİ HERHALDE
Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşinden şiddet gördüğü dönemde Güllü'nün kendisini dinlemediğini ifade etti. Canan Güllü'ye verilen Cesur Kadınlar Ödülü'ne tepki gösteren Demirci, "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti" dedi.
DEMİRCİ ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Beni dinlemesi talebinde bulunduğum Canan Güllü tarafından reddedildim ve dün 8 Mart, benim psikolojik şiddetim hiç bitmiyor, bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde Canan Güllü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadın Ödülü'nü aldı. Yani dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı."
"Yani bir dernek başkanı 52 bin 500 tane üyesi olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı bir mağdur kadını dinlemiyorsa çünkü ben güçsüzüm, güçlü tarafı dinlemek her zaman insanların işine gelen… Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti. Belki yalan söylüyordu. Beni dinlemesi gerekiyordu. Öyle yada böyle beni dinlemesi gerekiyordu."
"Bu alınan ödül toplumu, insanları aptal yerine koymaktır. Bir algı operasyonudur. Diğer şahıs Türkiye'nin en güvenilir ikinci adamı seçildi bu sene, bu bayan da Canan Güllü de Amerika Dışişleri tarafından yılın cesur kadını seçildi. Bu nasıl aklama, bu nasıl algı oluşturmadır…"