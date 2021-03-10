"Yani bir dernek başkanı 52 bin 500 tane üyesi olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı bir mağdur kadını dinlemiyorsa çünkü ben güçsüzüm, güçlü tarafı dinlemek her zaman insanların işine gelen… Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti. Belki yalan söylüyordu. Beni dinlemesi gerekiyordu. Öyle yada böyle beni dinlemesi gerekiyordu."