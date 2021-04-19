Dayakçı İsmail Küçükkaya'nın tazminat davasında flaş gelişme! Eda Demirci: Tüm şiddete uğramış kadınlar adına...

BOŞANMIŞLARDI

Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Çift Ocak 2020'de boşanmıştı. Eda Demirci "Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık" açıklamasında bulunmuştu.