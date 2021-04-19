Dayakçı İsmail Küçükkaya'nın tazminat davasında flaş gelişme! Eda Demirci: Tüm şiddete uğramış kadınlar adına...
Uyguladığı hem fiziksel hem de psikolojik şiddet ile gündeme bomba gibi düşen İsmail Küçükkaya ile eski eşi Eda Demirci arasında sular durulmuyor. İddiaları yalanlayan İsmail Küçükkaya, eski eşine tazminat davası açtı. Bugün görülen davanın çıkışında Eda Demirci “Şiddete uğrayan tüm kadınların adına” açıklamasında bulundu.
İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girmişti. Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre duygusal ve fiziksel şiddet daha düğün günü başlamıştı. Boşanma dilekçesinde "Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Demirci ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı" yazıyordu.
BOŞANMIŞLARDI
Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Çift Ocak 2020'de boşanmıştı. Eda Demirci "Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık" açıklamasında bulunmuştu.
KARŞILIKLI DAVA
İsmail Küçükkaya, manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışların gerçek dışı olduğunu iddia ederek Eda Demirci hakkında maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açtı. Eda Demirci tazminat davasına karşılık verince her iki tarafta davacı konumuna geldi.
''TÜM ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADINLAR ADINA''
Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davanın 2. Celsesi görüldü. Dosyada bulunan gizlilik ve yayın yasağı nedeniyle duruşmaya basın alınmadı. 6 tanığın dinlendiği davaya Eda Demirci duruşmaya vekilleri ile katılım sağladı. Duruşma sonunda açıklamada bulunan Demirci, ''Bu tüm şiddete uğramış kadınlar adına bir görev bildiğim, devam ettiğim, mücadele verdiğim bir dava'' dedi.
ERTELENDİ
Eda Demirci'nin vekili, ''Gizlilik kararı var, yargılama sonunda herkes kim haklı, kim haksız görecektir. Türk yargısı en doğru kararı verecektir'' açıklamasında bulunurken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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