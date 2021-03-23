Eski eşine uyguladığı şiddeti unuttu! İsmail Küçükkaya ile Ali Babacan kadın haklarını konuştu
Eski eşine uyguladığı şiddetle defalarca gündeme gelen FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, 'kadın hakları' konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile duyar kasması büyük tepki çekti. Eski eşini hem aşağalayan hem de darp eden Küçükkaya hakkında sosyal medya kullanıcıları, "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" yorumunda bulundular.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın programına katılarak kadın haklarını konuştu.
Babacan'ın, eski eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'nın programında kadın haklarına ilişkin mesajlar vermesi her iki tarafın da ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi.
Türkiye'nin aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin konuşan Babacan ''Biz DEVA Partisi olarak çok sayıda imzayla Danıştay'a dava açma sürecini başlattık. Danıştay'daki vicdan sahibi insanlara sesleniyorum: İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması nedeniyle bir tek kadının canı yanarsa, bunun vebali sizin de üzerinizedir.
Kadınların ahından korkun. Bu kararı alan çıkıp açıkça 'Bizim kültürümüzde kadına dayak vardır' desin. Söyleyemiyorlar, ama zihinlerinde bu var! Hep karınlarından konuşuyorlar. Biz hukuki ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.'' dedi. Fakat ne dayakçı İsmail Küçükkaya'ya tek kelime etti ne de programına katılma teklifine hayır dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Sosyal medya kullanıcılarının hedefinde eşini döven İsmail Küçükkaya ve Ali Babacan'ın ikiyüzlü tavrı vardı. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, "Karısına şiddet uygulayan ve kanser olmasına sebep olan bir insanın kadına şiddet konusunda yorum yapması en hafif deyimle utanmazlıktır" derken, bir başka kullanıcı ise "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" ifadelerini kullandı.
ESKİ EŞİ ŞİDDETİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI
FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın maskesi eski eşi Eda Demirci tarafından bir kez daha düşürüldü. Sunduğu haber programında Atatürkçülük üzerinden prim kasan, "kadına şiddet" konusunda duyarlıymış gibi görünen, öğretmenlere değer verilmesi gerektiğini aktararak adeta mangalda kül bırakmayan Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış.
Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilikle ilgili konuştu. Küçükkaya'nın maskesini düşüren talihsiz kadın gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra, aldatıldığını da anlattı.
"SEN BİR ÖĞRETMENSİN" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ
Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.
"BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIP FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"
Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.
"SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM' DEDİ, SONUNDA YAPTI"
Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.
MAHKEMEDE TUZAK KURMUŞ
Demirci, boşanma sürecinde Küçükkaya'nın kendisine adeta tuzak kurduğunu açıklarken; sağlık problemi yaşadığı dönemde FOX sunucusunun kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini açıkladı. Bu nedenle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını itiraf eden Demirci, Küçükkaya'nın mahkemeye bunun tam tersi bir olayı işleri kendi lehine çevirmek için sunduğunu söyledi.