Eski eşine uyguladığı şiddeti unuttu! İsmail Küçükkaya ile Ali Babacan kadın haklarını konuştu





Kadınların ahından korkun. Bu kararı alan çıkıp açıkça 'Bizim kültürümüzde kadına dayak vardır' desin. Söyleyemiyorlar, ama zihinlerinde bu var! Hep karınlarından konuşuyorlar. Biz hukuki ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.'' dedi. Fakat ne dayakçı İsmail Küçükkaya'ya tek kelime etti ne de programına katılma teklifine hayır dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının hedefinde eşini döven İsmail Küçükkaya ve Ali Babacan'ın ikiyüzlü tavrı vardı. Olaya tepki gösteren bir vatandaş, "Karısına şiddet uygulayan ve kanser olmasına sebep olan bir insanın kadına şiddet konusunda yorum yapması en hafif deyimle utanmazlıktır" derken, bir başka kullanıcı ise "Kadını koruduğu iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, eski eşini dövdüğü iddia edilen biriyle nasıl konuşulur... Sözleşme de, kanal da, İsmail de ve Babacan da ortak noktaları yalancılık" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİ ŞİDDETİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın maskesi eski eşi Eda Demirci tarafından bir kez daha düşürüldü. Sunduğu haber programında Atatürkçülük üzerinden prim kasan, "kadına şiddet" konusunda duyarlıymış gibi görünen, öğretmenlere değer verilmesi gerektiğini aktararak adeta mangalda kül bırakmayan Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış.

Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilikle ilgili konuştu. Küçükkaya'nın maskesini düşüren talihsiz kadın gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra, aldatıldığını da anlattı.