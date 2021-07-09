Meral Akşener’in jetle Anadolu turuna tepki: Biz yalan istemiyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “jet kullanmayacağız” deyip özel bir jetle Anadolu turuna çıkması vatandaşlar tarafından tepki gördü. Bakın Meral Akşener’in tavrına halk ne diyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 tane uçak var satacağım onları" dedi özel jetlerden inmedi. Meral Akşener ise tarifeli uçakla gezip vatandaşla poz verdikten sonra özel jetle tura çıktı.
AKŞENER HAVADAYKEN MAKAM ARACI KARADAN ULAŞTI
Özel jetle Malatya'ya giden Meral Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.
Muhalefetin uçak tiyatrosuna karşı bakın vatandaşlar nasıl tepkiler verdi:
- Dedikleri ve yaptıkları uymayan hareketler. Burada bir küçük kardeşimizi çekip "özel uçaklarla seyahat ederken görmeyeceksin" diyor ama Anadolu'yu özel uçaklarla geziyor. Her zaman bir kötüleme projesi mevcut buralarda. Bir şey yapıyorsan önce arkasında duracaksın.
- Uçağa binmiş yada binmemiş fark etmez fakat dün eleştirdiğiniz şeyleri bugün yaparsanız daha çok eleştiriye maruz kalırsınız.
- Biz doğruları istiyoruz sadece. Zaten iktidara gelme şansları yok da biz yine de bu yalanları istemiyoruz.
- Yalancı olan bir yolla iktidara gelemezler. Çünkü yalan söylerek geziyor.
- Biz gençler olarak onların sözlerine inanmıyoruz. Böyle yaptıkları zaman bu daha da zor oluyor. Biz boşluğa düşürüyorlar.
- Bu işi yapan insanları karalamak için bazı şeyler söylüyorlar ama bilmiyorlar ki bu ekipmanlarla aynı işi onlar yapacaklar.
"DAHA SEÇİLMEDEN YALANCI ÇIKTI"
Akşener'in "özel uçak kullanmayacağım, iktidara gelince hepsini satacağım" açıklamalarının ardından bugün Malatya ziyaretine özel uçakla gitmesi verdiği sözü tutmadığını ve söylediklerinin yalandan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İP liderinin bu tutumu, 'daha seçilmeden yalancı çıktı' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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