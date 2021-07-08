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CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?

Annelerin evlat nöbeti sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın evlat nöbetindeki aileleri ziyaret edecek. Ayrıca CHP'den HDP'ye 'dostluk' mesajı geldi. Sezgin Tanrıkulu "Dostuz, beraber yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyasette "yalan" tartışması sürüyor. CHP ve İYİ Parti’nin tiyatrolarına her gün yenileri ekleniyor. Peki CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? CHP-HDP ittifakı neden gizleniyor? Muhalefetin siyasi stratejisini kim, nereden belirliyor? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Mega yatırımlar, projeler kimleri rahatsız etti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır değerlendirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın açıklamaları:

"Diyarbakır'da anneler evlatları için nöbet tutuyor ama ne yazık ki ailelere destek vermiyorlar bu acı bir durum.

İktidar devşirmek için her türlü yalanla milleti kandırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyerek milletin evlatlarına sahip çıkmıyorlar.

Bu gözü yaşlı annelerin bu acısını dindirmek lazım. Sağa sola Türkiye düşmanlarının verdiği suflelerle milletimizi kandıramazlar. Dostlarını kızdırmak istemiyorlar.

Başbağlar katliamının yıl dönümünde ne Kılıçdaroğlu'nun ne Meral Akşener'in mesajı okundu. Bir tweet atıyor Kılıçdaroğlu ona da PKK terör örgütü diyemiyor.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye oy verenler ile ilgili söylediklerine gülmemek elde değil. Millet bunu tanımıyor mu? Bu yalanları söylüyorlar.

CHP'nin başına gelirken bile yalanla başladılar. Onun ifadelerini kimse zaten inanmıyor.

Kılıçdaroğlu artık çıldırmış şekilde. Yol haritasını şaşırmış durumda ve CHP'nin milletin istikametinde yürümesi mümkün değil.

CHP yatırım düşmanıdır ve almış oldukları belediyelerde verdikleri vaatleri bile yerine getiremediler. Bunların Türkiye'nin geleceğine dair atılan her adıma karşı çıktılar ve çıkmaya da devam ediyorlar. Ağababalarının talimatıyla milletin menfaatine olan her şeye karşı çıkıyorlar.

CHP'nin seçmeni bizim için çok kıymetli, onlar da bu durumdan rahatsız ve yalan söylediklerini biliyorlar. Millet onların bu durumdan rahatsız."

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