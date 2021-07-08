CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?

CHP yatırım düşmanıdır ve almış oldukları belediyelerde verdikleri vaatleri bile yerine getiremediler. Bunların Türkiye'nin geleceğine dair atılan her adıma karşı çıktılar ve çıkmaya da devam ediyorlar. Ağababalarının talimatıyla milletin menfaatine olan her şeye karşı çıkıyorlar.