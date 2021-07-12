Yalanı çöken Ekrem İmamoğlu'na sürpriz gönderme! Esnaf İrfan Yılmaz A Haber'e konuştu: 30 saniyeye 30 tane yalan katmış

İMAMOĞLU'NUN ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

İrfan Yılmaz, "Bizim aramızda 30 saniye bir diyalog geçti. Ben sadece 'Kanal İstanbul yapılacak mı, neden yapılmayacak?' Bunu söyledim. İmamoğlu, benden bahsetmiş bir algı oluşturmaya çalışmış. Ama burada bakarsanız kendi milleti aldatıyor. Olmayan şeyleri yazmış çizmiş, oynamış 30 saniyeye 30 tane yalan katmış." dedi.