Bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatili süresinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve Kurban Bayramı takvimine yakın olması nedeniyle, tatillerin birleştirilmesi talep edildi. Peki, bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte cevaplar...
Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde bayram tatili süresini ulusa seslenişte açıklayacağını duyurmuştu. Peki, bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte haberin detayları...
BUGÜN TOPLANTI VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı takvimine göre, Kabine Toplantısı 12 Temmuz Pazartesi saat 15.30'da başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklayacak.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.
KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının ilk ana maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin sunum yapacak.
İç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ile terörle mücadelede konusu da sıcak başlıklar arasında.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın Kurban Bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.
İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.
Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.
5 BİN 261 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
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