Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde bayram tatili süresini ulusa seslenişte açıklayacağını duyurmuştu. Peki, bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte haberin detayları...

BUGÜN TOPLANTI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı takvimine göre, Kabine Toplantısı 12 Temmuz Pazartesi saat 15.30'da başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklayacak.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.