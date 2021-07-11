AK Parti yalan haberlere karşı harekete geçti! Sosyal medyaya da RTÜK modeli

Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmalarda da konuşu gündeme getirip "Bu hukuki adımları artık bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor. Avrupa'dan ABD'ye kadar demokrasiyle yönetilen her yerde bu sorun tartışılmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Hatta birçok ülke bu tehditle mücadele için çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir." diye konuştu. Gelişmiş ülkelerin hayata geçirmeye başladıkları bu hukuki adımların benzerlerini artık kendilerinin de acilen gündemlerine almaları gerekiyor" dedi.