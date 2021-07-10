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Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alımına uyarı! İbadetle faiz bağdaşmaz

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alımına uyarı! İbadetle faiz bağdaşmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kredi kartına taksitlet ile kurbanlık satın alanlara "İbadetle faiz bağdaşmaz, faizli işlemler yapmayın" uyarısını yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kredi kartı ile kurbanlık satın alanlara ilişkin uyarı yaptı. Bozkurt, uyarısında, "Kurbanlığımızı kredi kartıyla alıyorsak yapacağımız ödemeyi zamanında yapmalıyız. İbadetle faiz bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

''İBADETLE FAİZ BAĞDAŞMAZ''

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kredi kartıyla kurbanlık alanların faizli işlemlere bulaşmaması gerektiğini belirterek, "İbadetle faiz bağdaşmaz." dedi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, kurban kesmesi gereken kişinin, kurbanı kendi adına kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasının adına da kestirebileceğini söyledi.

Kurban ibadetinin vekaleten yapılması için de kurbanı kesilen kişinin onayının alınması gerektiğini belirten Bozkurt, kurbanın mali bir ibadet olduğunu ifade etti.

KURBANLIK HAYVANLARIN HANGİ ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR?

Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kurbanda kesilen hayvanları uygulamalardan biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'de de işaret ediliyor. Kur'an'da dört çift hayvandan bahsediliyor. Bunlar, dişi ve erkek koyun, keçi, sığır ve devedir. Büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurması, devenin 5 yaşını doldurması, küçükbaş hayvanların da 1 yaşını doldurması gerekiyor. Kısaca, kurbanlık hayvanların hangi şartlarda olacağı ve hangi yaşlarda kesileceği, peygamberimizin sünnetinde gösteriliyor."

Kurban ibadetinin Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde de sünnet olarak görüldüğünü anımsatan Bozkurt, "Kurban dinde olan bir ibadettir. Peygamberimiz kurbanla ilgili ayetler geldikten sonra hep kurban kesmiştir. Bunu fiilen yapmıştır, bunun için sünnet diyoruz buna. İmkanı olan herkesin kurban kesmesi icap eder. Kurban kesecek kişinin Müslüman olmasının yanı sıra akil ve yetişkin olması lazım." dedi.

''FAİZLİ İŞLEMLERE BULAŞMAMAMIZ LAZIM''

Kurbanın ibadet yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız kurban alışverişi ibadet ruhuna aykırı olmamalı. İşin içine kredi kartı girerse, biliyorsunuz aldığınız krediyi zamanında ödemezseniz üzerine faiz biniyor. Faiz de dinimizde haram. Kredi kartı kullanıyorsak faizli işlemlere bulaşmamamız lazım. Hele hele kurbanı kredi kartıyla alıyorsak yapacağımız ödemeyi zamanında yapmalıyız. İbadetle faiz bağdaşmaz. Bir Müslüman faize bulaşmamak şartıyla kurbanlık hayvanını peşin alacağı gibi taksitle de alabilir."

KURBAN NASIL KESİLİR?

Hazreti Muhammed'in sünnetinde kurbanın nasıl kesileceği ve dağıtılacağıyla ilgili uygulamanın olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Küçükbaş hayvan ancak bir kişi için kesilebilir. Büyükbaş hayvan ise bir kişi için kesileceği gibi 7 kişi için de kesilebilir. Yani büyükbaş hayvan hissesine girecek kişi en az 7'de bir hisseye sahip olmalı. 7'de birin üzerine çıkarsa sorun yok ancak, 7'de birin altına düşerse kurbanı geçerli olmaz." diye konuştu.

''ASIL AMAÇİ KURBAN KESMEYENLERE ULAŞMAKTIR''

Kurbanın maddi bir fedakarlık olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kurbanlarımızı, Rabb'imizin rızasına uygun şekilde halka dağıtmalıyız. Kurbanı sadece kendimize et stoklamak için almamalıyız. Kurban Bayramı'nda asıl amaç, kurban kesemeyenlere ulaşmaktır. Kurbanımızın tamamını da bağış yapabiliriz. Evimizde kestiğimiz kurbanı da üç hisseye ayırmalıyız. Birinci hisseyi çoluk çocuğumuz için, ikinci hisseyi gelen misafirlere, üçüncü hisseyi ise fakir fukaraya ve mağdur muhtaçlara dağıtmak esastır."

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