Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alımına uyarı! İbadetle faiz bağdaşmaz

KURBAN NASIL KESİLİR?

Hazreti Muhammed'in sünnetinde kurbanın nasıl kesileceği ve dağıtılacağıyla ilgili uygulamanın olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Küçükbaş hayvan ancak bir kişi için kesilebilir. Büyükbaş hayvan ise bir kişi için kesileceği gibi 7 kişi için de kesilebilir. Yani büyükbaş hayvan hissesine girecek kişi en az 7'de bir hisseye sahip olmalı. 7'de birin üzerine çıkarsa sorun yok ancak, 7'de birin altına düşerse kurbanı geçerli olmaz." diye konuştu.

''ASIL AMAÇİ KURBAN KESMEYENLERE ULAŞMAKTIR''

Kurbanın maddi bir fedakarlık olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kurbanlarımızı, Rabb'imizin rızasına uygun şekilde halka dağıtmalıyız. Kurbanı sadece kendimize et stoklamak için almamalıyız. Kurban Bayramı'nda asıl amaç, kurban kesemeyenlere ulaşmaktır. Kurbanımızın tamamını da bağış yapabiliriz. Evimizde kestiğimiz kurbanı da üç hisseye ayırmalıyız. Birinci hisseyi çoluk çocuğumuz için, ikinci hisseyi gelen misafirlere, üçüncü hisseyi ise fakir fukaraya ve mağdur muhtaçlara dağıtmak esastır."