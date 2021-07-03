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Haberler Galeri Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

Kurban fiyatları, bayramın yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satışa çıkaran marketler, taksitli satış imkanı da sunuyor. Peki, marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:47
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Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? 2021 yılı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlarına uygun modern esislerde kesim yaptıracak marketler, 2021 yılı kurban fiyatlarını açıkladı. Bayrama sayılı günler kala marketler kurban satışlarına başladı. Peki, marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

MARKETLERDE KURBAN FİYATI NE KADAR?

2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, kredi kartına taksit imkanı ile kurbanlık satışları marketlerde başladı. İşte

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Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

CARREFOURSA 2021 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

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Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.

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Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.