03 Temmuz 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
Kurban fiyatları, bayramın yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları satışa çıkaran marketler, taksitli satış imkanı da sunuyor. Peki, marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:47
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20