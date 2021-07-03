Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? 2021 yılı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlarına uygun modern esislerde kesim yaptıracak marketler, 2021 yılı kurban fiyatlarını açıkladı. Bayrama sayılı günler kala marketler kurban satışlarına başladı. Peki, marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...