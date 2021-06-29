Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları kaç TL? Dana, koyun, koç...
Kurbanlık fiyatları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2021 yılında küçükbaş ve büyük baş kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Kurbanlık fiyatları be Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları kaç TL? Dana, koyun, koç fiyatı kaç lira? İşte haberin detayları...
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Yurt genelinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdüren vatandaşlar, 2021 yılında kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Kurban ibafdetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yapılıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları kaç TL? Dana, koyun, koç fiyatı kaç lira? İşte merak edilenler...
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.
Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.
Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.
Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.
"FİYATLAR GEÇEN SENEYE ORANLA PAHALI"
Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, " Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı" diye sözlerini tamamladı.
KIZILAY KURBAN VEKALET FİYATLARI
Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirledi. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle milyonların sofralarını bereketlendirmeyi hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatacak.
"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
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