Konya'da dehşet veren görüntüler! Gölün rengi pembeye döndü

PEMBE OBRUKLAR NEDEN OLUŞUR?

Meyil Obruk Gölü'nde olduğu gibi sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle obrukların içerisindeki su pembe renge bürünüyor. Yani pembe renk aslında suların azaldığının bir işareti.

Tarımsal ve ekonomik faaliyetleri olduğu kadar insan hayatını da tehdit etmeye başlayan obrukları, bu konudaki araştırmalarıyla dünyada da sayılı otoritelerden birisi olan, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ile konuştuk.