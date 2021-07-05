Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hayvan pazarının yolunu tutmaya başladı. Koyun, koç ve dana olmak üzere kurbanlık fiyatları merak ediliyor. İşte, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? Koç, koyun, dana...
Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca ibadetini yerine getirmek isteyenler koyun, koç ve dana olmak üzere fiyatları merak ediyor. 20 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek Kurban Bayramı için detayları haberimizde derledik. İşte, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? Koç, koyun, dana...
A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
A101'de en az 16 kg Karaman Koç 1,695,00 TL,
En az 20 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 1,795,00 TL olarak açıklandı.
A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
A101 online sitesinde, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.
Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.
Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.
Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.
Ödemenizi debit ve kredi kartıyla tek çekim ya da İş Bankası Maximum, Yapı Kredi World, Garanti Bonus ve Online siparişlere özel Akbank Axess kredi kartlarıyla peşin fiyatına taksitli olarak yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir.
Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz.
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
İslami usullere uygun güvenilir kurbanınızı Migros'tan alabilirsiniz.
Koç en az 12 kg kuyruk yağsız kemikli et 1,795 TL,
Koç kıvırcık en az 16 kg kemikli et 1,950 TL,
Büyükbaş 1/7 hisse en az 25 kg sakatatsız kemiksiz et 33-35 kg kemikli ete denk gelir 2,295 TL olarak açıklandı.
MİGROS KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
Satın aldığınız kurbanınızı mağazadan teslim alabilirsiniz. Teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.
Adresinize teslim ettirebilirsiniz. İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa-Antalya
Hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz. Kızılay/Koruncuk Vakfı/Ziçev Vakfı
Koç ve Büyükbaş kurbanınızın deri, kelle, paça, sakatat, bağırsak, yağlar ve büyükbaş kemikleri hayır kurumuna bağışlanır. Ziçev ve Eğitim Gönüllüleri Vakıflarına bağışlanır.
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekaleten en az 20 kilogramlık büyükbaş koli ve en az 17 kilogramlık kıvırcık koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Kurbanlık 1/7 hisse büyükbaş koliyi Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre, en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten büyükbaş koli, 1.950 TL'den satılıyor. Bu bedel ayda 216,66 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. Büyükbaş koliyi Axess ile satın almayı tercih edenlere 125 TL indirimle koli bedeli 1.825 TL oluyor.
En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten büyükbaş koli, 2 bin 50 TL'den, Axess ile alanlara 1.925 TL'den satılıyor. Büyükbaş koli, kurbanlık bir dananın karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatları dahil 1/7 oranındaki hissesini içeriyor.
En az 17 kilogramlık kıvırcık koli ise 1.950 TL'den, Axess ile alanlara 1.825 TL'den satılıyor. Kıvırcık koli, kurbanlık bir kuzudan 2 adet kol, bir adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatı barındırıyor.
Kurban alımlarını Akbank, Yapı Kredi, Finansbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası kartları ile 9 taksit, Garanti Bankası'nın kartı ile 8 taksit ve İş Bankası'nın kartıyla da 6 taksitte ödemek mümkün.
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- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
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