Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...

A101'de kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulur. Kemikli kurbanlık koçun minimum ağırlığı 16 kg ise dananın ağırlığı ise minimum 20 kg'dır. Kesilen kurbanlıklar soğutmalı araçlar ile mağazalara teslim edilir.

Küçükbaş kurbanlık hayvanlar için tek kişi alıp kesebilirken; büyükbaş kurbanlık hayvanlarda tek başına ya da hisse usulü de kurban kesilebilir. Mesela; bir danaya 7 kişi ortak girebilir.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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