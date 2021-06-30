Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalması sebebiyle kurbanlık fiyatları gündeme geldi. İbadetini yerine getirmek isteyenler küçük ve büyükbaş fiyatlarını sorguluyor. Kurbanlık fiyatları için detayları haberimizde derledik. İşte, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hayvan pazarından bütçesine uygun kurbanlıkları bulmaya çalışıyor. 2021 yılında fiyatların seyri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.
Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.
Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.
Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.
"FİYATLAR GEÇEN SENEYE ORANLA PAHALI"
Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, " Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı" diye sözlerini tamamladı.
KIZILAY KURBAN VEKALET FİYATLARI
Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirledi. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle milyonların sofralarını bereketlendirmeyi hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatacak.
"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2021
2021 yılında A101 kurbanlık fiyatı 1.495 TL'dir. 1/7 hisse en az 20 kg A101 kurbanlık fiyatı, 2020 fiyatı baz alınarak verilmiştir. 2021 yılında bu fiyat değişiklik gösterebilecektir.
Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, net olarak minimum 16 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.
1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan net olarak minimum 20 kg ağırlığındaki kurbanlık koli seçeneğidir.
A101'de kurbanlık koçlar kesim sonrasında toplu halde soğutma odalarına alınır. Kurbanlıkların uygun sıcaklığa düşmesinin ardından, kurbanlık 4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulur. Kemikli kurbanlık koçun minimum ağırlığı 16 kg ise dananın ağırlığı ise minimum 20 kg'dır. Kesilen kurbanlıklar soğutmalı araçlar ile mağazalara teslim edilir.
Küçükbaş kurbanlık hayvanlar için tek kişi alıp kesebilirken; büyükbaş kurbanlık hayvanlarda tek başına ya da hisse usulü de kurban kesilebilir. Mesela; bir danaya 7 kişi ortak girebilir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
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