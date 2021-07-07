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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da! Maskeler ne zaman çıkacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da! Maskeler ne zaman çıkacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün 16.30'da Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir kez daha toplanıyor. Bakan Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Peki maskeler ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac'ta son durum ne? İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 16.30'da toplanacağı duyuruldu. Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00'de basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

AŞILARDA SON DURUM

Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.

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