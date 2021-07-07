Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da! Maskeler ne zaman çıkacak?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün 16.30'da Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir kez daha toplanıyor. Bakan Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Peki maskeler ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac'ta son durum ne? İşte detaylar...
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 16.30'da toplanacağı duyuruldu. Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00'de basın açıklaması yapacağı kaydedildi.
AŞILARDA SON DURUM
Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı?
- Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
- Emniyet Müdürleri Kararnamesi son dakika: 33 ilin yeni emniyet müdürü kimdir? İşte isim isim liste
- 1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!