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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da

A Haber
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Giriş: 07.07.2021 13:30
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu salgın ve aşılama gündemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Peki maskeler ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac'ta son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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