Turistlerin tercihi değişmedi! Güvenli tatilin adresi Antalya'ya akın ettiler
Denizi, kumu ve doğal güzelliğiyle pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlayan, "Turizmin başkenti" olarak anılan Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu geçti. Koronavirüsle mücadele sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile turistlere hem güvenli hem de sağlıklı tatil olanağı sunuluyor.
Dünyanın gözde turizm destinasyonları arasında olan Antalya'ya, senenin 6 ayında 1 milyon 551 bin 633 turistin gelmesi sektör temsilcileri ile çalışanlarının yüzünü güldürdü.
Yılın altı ayında kente en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 439 bin 209 misafirle Rusya, 429 bin 366 turistle Ukrayna ve 145 bin 444 kişiyle Almanya oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, "Geçen seneyle ilgili kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam. Bu rakamların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TATİLİN ADRESİ: ANTALYA
Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.
Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapmanın keyfini sürüyor.
EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN TURİST GELDİ?
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-haziran döneminde salgına ve bazı uçuş ülkelerin kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti.
Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Antalya'nın her milliyetten turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.
''1,5 MİLYON TURİSTİN GELMESİ ÖNEMLİ''
Turistlere güvenli tatil imkanı sunulduğunu belirten Turgut, "Kente şu ana kadar 1,5 milyon turistin gelmesi önemli. Geçen seneyle ilgili kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam. Bu rakamların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.
Kente en fazla turistin Rusya'dan geldiğine değinen Turgut, rezervasyonlara göre temmuz ve ağustosta gelecek turist sayılarının daha iyi olacağının öngörüldüğünü bildirdi.
''3-4 TEMMUZ'DA KENTE 650 UÇAK GELDİ''
Kente 6 Temmuz'da yurt dışından 250 uçağın geldiğini vurgulayan Turgut, "Hafta sonu yani 3-4 Temmuz'da uluslararası alandan kente 650 uçak geldi. Dün gelen uçaklardan 80'i Rusya'dan, 40'ı Ukrayna, 50'si Almanya'dan." ifadesini kullandı.
Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusların Türkiye tatiline başlamasıyla birlikte Antalya'nın eski günlerine dönmeye çalıştığını kaydetti.
Antalya'ya 26 Haziran'da 18 bini Rusya'dan toplam 60 bin turist geldiğini hatırlatan Yavuz, "Önümüzdeki üç ayı çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Sayıların artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı?
- Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
- Emniyet Müdürleri Kararnamesi son dakika: 33 ilin yeni emniyet müdürü kimdir? İşte isim isim liste
- 1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!