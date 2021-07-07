Artı1 TV'nin sahibi Altan Ertürk'ten 40 milyon TL açıklaması! CHP'de toplanan 40 milyon TL nerede?
Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı'nın Artı1 TV hakkındaki iddiaları gündemden düşmüyor. Ataklı, CHP'de Artı1 TV için toplanan 40 milyon TL'nin yine bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını açıklamıştı. CHP'den para almadığını söyleyen Artı1 TV'nin sahibi Altan Ertürk, "40 milyon TL'nin akıbeti ortaya çıkarılsın" dedi.
Geçtiğimiz ay Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, "Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor" diye sorunca kanalın kurucuları arasında yer alan Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu.
CHP'DE TOPLANAN 40 MİLYON LİRA BUHARLAŞTI
Bu tartışmanın ardından Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Ataklı bir video yayınlayarak Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
"40 MİLYON TL'NİN AKIBETİ ORTAYA ÇIKARILSIN"
Artı 1 TV'nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, CHP içinde kanalın kuruluşu için 40 milyon lira toplandığı iddialarına dair konuştu. Diriliş Postası'nın haberine göre, CHP'den para almadığını belirten Ertürk, şunları söyledi:
Herkes konuşuyor. Bu CHP iç siyasetiyle ilgili bir konu. Artı 1 TV'yi alet etmesinler bu konuya. Kim kime para verdiyse onunla yüzleşsin. Duymayan kalmadı bunu. Biz bir kuruş almadık, gelmedi bize.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM DOLANDIRILDIM"
Kanalı 2012 yılında kurduğunu ifade eden Ertürk, dolandırıldığını öne sürdü. Ertürk, "Parasını ben verdim. Yok işte o oradan para alınmış, buradan para verilmiş, bu ilişkilerin hiçbirisinin de içerisinde değilim. Tek başıma bu yükü omuzlarımda ben taşıdım. Her şeyimi de kaybettim bu kanal yüzünden. Çok ciddi de dolandırıldım" şeklinde konuştu.
"NEREDEN BULAŞTIM UĞUR DÜNDAR'A"
Ertük, Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar gibi isimlere "kendilerini kahramanlaştırıyorlar" suçlaması yöneltti. Ertürk, "2-3 kişi bir hikaye yazıyorlar, bir kurgular yapıyorlar. Ondan sonra ellerinde medya gücü de var, çıkıp atıp, tutuyorlar. Bıktım gerçekten. Nereden bulaşmışım ben bunlara. Lanet olsun gerçekten. Nasıl bir çamurdur, nasıl bir bataklıktır bu ya" ifadelerini kullandı.
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