Artı1 TV'nin sahibi Altan Ertürk'ten 40 milyon TL açıklaması! CHP'de toplanan 40 milyon TL nerede?

"40 MİLYON TL'NİN AKIBETİ ORTAYA ÇIKARILSIN"

Artı 1 TV'nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, CHP içinde kanalın kuruluşu için 40 milyon lira toplandığı iddialarına dair konuştu. Diriliş Postası'nın haberine göre, CHP'den para almadığını belirten Ertürk, şunları söyledi:

Herkes konuşuyor. Bu CHP iç siyasetiyle ilgili bir konu. Artı 1 TV'yi alet etmesinler bu konuya. Kim kime para verdiyse onunla yüzleşsin. Duymayan kalmadı bunu. Biz bir kuruş almadık, gelmedi bize.