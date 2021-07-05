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Koronavirüs geçirenler tek doz aşı olacak! Neden bu karar alındı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Koronavirüs geçirenler tek doz aşı olacak! Neden bu karar alındı?

Türkiye'nin dünyayı esir alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşı süreci hızla devam ediyor. Koronavirüsü geçiren vatandaşlara tek toz aşı uygulanacak. 3. doz aşı olanlar hangisini tercih etmeli? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Meltem Özen'in açıklamaları:

"Koronavirüs geçirenlerde kendiliğinden antikor oluşuyor. Bunun 6-8 ay hatta ömür boyu koruyacağı düşünülüyor.

Bir yandan da hafıza hücreleri oluşuyor.

Şu anda korona geçirmiş olanlar için 'tek doz mu çift doz mu? olsun' diye bir araştırma yok. Vücudunda zaten koronayı tanıyan askerleri olanlara hatırlatma yapılıyor ve en az 6 ay beklenmesi gerekir.

İki doz Biontech aşı olanların herhangi aşı olmasına gerek yok. Bu aşı aynı zamanda hafıza hücresi oluşturduğu için uzun yıllar koruyucu olabilecek. Şirketten bir açıklama geldi ancak bu aşıyı olanlar randevu almasınlar.

Ancak 2. doz Sinovac aşısı olanlar için kendi klinik gözlemlerimizden yola çıkarak 6-8 ay sonra bu vatandaşların Biontech olmalarını tavsiye ediyoruz.

Çalışmaları devam eden bir ilaç var ve bunun etkinliği oldukça iyi ve yıl sonuna doğru bu ilaç kullanıma girecektir ve koronavirüs artık tedavi edilebilir hale gelecektir.

Türkiye vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte daha iyiye gidiyor. İlaçla birlikte korona artık grip gibi bir hastalığa dönecek."

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