Koronavirüs geçirenler tek doz aşı olacak! Neden bu karar alındı?
Türkiye'nin dünyayı esir alan koronavirüse karşı başarılı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşı süreci hızla devam ediyor. Koronavirüsü geçiren vatandaşlara tek toz aşı uygulanacak. 3. doz aşı olanlar hangisini tercih etmeli? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Meltem Özen'in açıklamaları:
"Koronavirüs geçirenlerde kendiliğinden antikor oluşuyor. Bunun 6-8 ay hatta ömür boyu koruyacağı düşünülüyor.
Bir yandan da hafıza hücreleri oluşuyor.
Şu anda korona geçirmiş olanlar için 'tek doz mu çift doz mu? olsun' diye bir araştırma yok. Vücudunda zaten koronayı tanıyan askerleri olanlara hatırlatma yapılıyor ve en az 6 ay beklenmesi gerekir.
İki doz Biontech aşı olanların herhangi aşı olmasına gerek yok. Bu aşı aynı zamanda hafıza hücresi oluşturduğu için uzun yıllar koruyucu olabilecek. Şirketten bir açıklama geldi ancak bu aşıyı olanlar randevu almasınlar.
Ancak 2. doz Sinovac aşısı olanlar için kendi klinik gözlemlerimizden yola çıkarak 6-8 ay sonra bu vatandaşların Biontech olmalarını tavsiye ediyoruz.
Çalışmaları devam eden bir ilaç var ve bunun etkinliği oldukça iyi ve yıl sonuna doğru bu ilaç kullanıma girecektir ve koronavirüs artık tedavi edilebilir hale gelecektir.
Türkiye vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte daha iyiye gidiyor. İlaçla birlikte korona artık grip gibi bir hastalığa dönecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur zammı son dakika! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Uzatılacak mı?
- Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira oldu?
- LGS tercih yapma ekranı 2021: LGS tercih onaylama nereden, nasıl yapılır? Taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
- SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika! 2021 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
- Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo...
- Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
- Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...
- Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...
- Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...
- Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu