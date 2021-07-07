Türkiye'nin koronavirüs aşısındaki başarısı vaka sayısını düşürdü!

Beytullah Saraç ise Covid-19'un sonunun geleceğini belirterek, "Aşılamanın bunda çok etkisi var. Yaş sınırı da kaldırıldı aşıda. Artık herkes aşı olabiliyor. Ben bu düşüşte aşılamanın etkili olduğunu düşünüyorum. İki yıldır herkes evlerinde ve çok bunaldık. İşyerleri de bundan etkilendi. Salgın nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak herkes bunalımda. İnşallah bu rahatlamalar devam eder, insanlar eski günlerine geri döner" diye konuştu.