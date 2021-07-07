Türkiye'nin koronavirüs aşısındaki başarısı vaka sayısını düşürdü!
Türkiye koronavirüs aşısının teminini eksiksiz sürdürerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kısa sürede aşı yaşının 18'e kadar inmesiyle vaka sayısı da büyük oranda düştü. Koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüş görülen Gümüşhane'nin başarısının arkasında aşılanma olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısında geçtiğimiz haftaya göre Türkiye'de en fazla düşüşün yaşandığı il olan Gümüşhane'de vatandaşlar bu durumu kurallara uyulmasına ve aşıya bağladı.
1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasıyla birlikte birçok konuda yasakların kalkmasıyla rahat bir nefes alan vatandaşlar, dikkat ve tedbiri elden bırakmıyor.
Salgınla mücadelenin en önemli 3 kuralı olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilen Gümüşhane'de aşı kampanyalarıyla birlikte vaka sayıları oldukça düşük seviyeye geriledi.
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar ortaya çıkan tablodan dolayı sevinçli olduklarını belirtirken kent merkezindeki esnaflardan Sebahattin Uçar bu tablonun oluşmasında aşı ve gurbetçi hareketliliğinin az olmasının etkili olduğunu söyledi.
Uçar, "Gümüşhane'de yetkililerin aldıkları tedbirler, vatandaşların da bu tedbirlere uymasıyla birlikte vaka sayılarımız aşağıya doğru döndü. Bundan sonra daha da diplere doğru inecektir" dedi.
Beytullah Saraç ise Covid-19'un sonunun geleceğini belirterek, "Aşılamanın bunda çok etkisi var. Yaş sınırı da kaldırıldı aşıda. Artık herkes aşı olabiliyor. Ben bu düşüşte aşılamanın etkili olduğunu düşünüyorum. İki yıldır herkes evlerinde ve çok bunaldık. İşyerleri de bundan etkilendi. Salgın nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik olarak herkes bunalımda. İnşallah bu rahatlamalar devam eder, insanlar eski günlerine geri döner" diye konuştu.
15 Temmuz Zafer Meydanında arkadaşlarıyla birlikte oturan Servet Şenel de Covid-19 vaka sayısının düşüşünü aşıya bağlayarak vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeye devam etmelerini istedi.
Almanya'dan memleketi Gümüşhane'ye gelen ve oradaki kısıtlamaları anlatan Muhammet Söğüt ise vakaların düşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Hayat o yasaklarla çok zor ve bunaltıcıydı. Almanya'da da sokağa çıkma yasağı vardı. Bir haneden 2 kişi bir araya gelebiliyordu. Arabaya binilince yanda oturması yasak, arka koltukta oturacaktı. Daha kalın bir maske vardı o şarttı. Gece vardiyası için özel izinler alıyorduk" şeklinde konuştu.
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