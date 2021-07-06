Son dakika: Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı: Salgının sonu geliyor





DELTA PLUS 3 KİŞİDE, 3 FARKLI İLDE GÖRÜLDÜ

Delta Plus'ın 3 kişide, 3 farklı ilde görüldüğünü açıklayan Bakan Koca, "Bu illerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu" dedi.

Bakan Koca, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki Aşı Uygulama Merkezi'nde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili başlattığı idari soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "Biz sonuçta, Bakanlık olarak, sağlık çalışanları olarak işimizi ciddiyet ve hassasiyetle yapıyor olmalıyız. İşi, var olan, olması gereken hizmet şeklinden başka bir noktaya taşırmıyor olmamız gerekiyor. Ama bunun için de cezalandırılmasının doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani bizim yapmamız gereken ciddiyetle, hassasiyetle olması gereken şekliyle çünkü biz sağlık hizmeti veriyoruz bunun gereğini yapıyor olmak. Ama bu anlamdaki yaklaşım cezalandırılmalı mı? Bana göre doğru değil. Cezalandırılmamalı ama olması da gerekmiyor. Biz olması gereken ciddiyet ve hassasiyetimizi ve ağır başlılığımızı korumalıyız. Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.