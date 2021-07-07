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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Beni niye sattınız?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Beni niye sattınız?

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kestiğini iddia etmişti. İnce'nin aday gösterildiği CHP hakkındaki iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, geçtiğimiz günlerde HALK TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in itirafları İnce'yi adeta doğruladı. Sevinç, CHP'nin Muharrem İnce'nin mitinglerinin ekranlara yansıtılmasından rahatsız olduğunu ve bunun için kanala baskı yaptığını dile getirmişti. Gündeme oturan itirafın ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni niye sattınız?" ifadeleriyle seslendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski yol arkadaşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış." şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi. Parti binası önünde konuşan İnce, sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce yaptığı açıklamada, "Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP'den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim. Pes ettim artık. Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

"PARAYI NE YAPTINIZ?"

Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, "Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce'yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce'ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya" dedi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığının açılışı yapıldı.

SEVİNÇ'TEN İNCE İTİRAFI

Çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin CHP'den destek almadığını belirterek, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce, il il geziyor, günde 3 tane miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayımlıyoruz. Genel merkezden telefon geliyor; 'Neden bu kadar yayınlıyorsun?' ifadelerini kullandı.

"İNCE'Yİ NEDEN BU KADAR GÖSTERİYORSUN?"

Öte yandan Sevinç, bir CHP genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini belirtti. İnce kampanya yaparken CHP'nin çelme taktığını belirten Sevinç, "Ben yaşadım. Bana CHP genel başkan yardımcısı, 'Muharrem İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin?" dediğini iddia etti.

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