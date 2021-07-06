CHP'den Muharrem İnce'ye çelme! Şoke eden itiraf: Başımıza bela mı edeceksin?
Son dakika haberi... 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin o dönem miting miting dolaşırken arkasından dönen oyunlar gün yüzüne çıktı. İnce'nin seçilmemesi için büyük bir çaba sarf eden CHP'nin gerçek yüzünü Halk TV eski genel müdürü olan Şaban Sevinç ortaya çıkardı. İşte Sevinç'ten çarpıcı açıklamalar.
2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce, CHP'nin adayı olarak katılmıştı. O dönemde Halk TV genel müdürü olan Şaban Sevinç, CHP'nin İnce'ye mobing uygulandığını iddia etti. Mitinglerini yayınlamaması için baskı gördüğünü öne sürdü.
GENEL MERKEZDEN TELEFON GELDİ
Çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin CHP'den destek almadığını belirterek, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce, il il geziyor, günde 3 tane miting yapıyor. Biz de Halk TV olarak yayımlıyoruz. Genel merkezden telefon geliyor; 'Neden bu kadar yayınlıyorsun?' ifadelerini kullandı.
"İNCE'Yİ NEDEN BU KADAR GÖSTERİYORSUN?"
Öte yandan Sevinç, bir CHP genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini belirtti. İnce kampanya yaparken CHP'nin çelme taktığını belirten Sevinç, "Ben yaşadım. Bana CHP genel başkan yardımcısı, 'Muharrem İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin?" dediğini iddia etti.
"BAYKAL'I ARADIM"
CHP'den baskı gördüğü için Deniz Baykal ile görüştüğünü söyleyen Sevinç, "Baykal bana doğrusunu yapıyorsun, aynen devam et." dedi.
"OYLARIMIZ İYİ PARTİ'YE KAYIYOR"
Muharrem İnce'yi ekrana çıkarmak istemeyen CHP'nin o dönemde aynı tutumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener içinde sergilediğini açıklayan Sevinç, "Akşener'in de mitinglerini de yayınlama. Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor." açıklamasında bulundu.
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