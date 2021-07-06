CHP'den Muharrem İnce'ye çelme! Şoke eden itiraf: Başımıza bela mı edeceksin?

"İNCE'Yİ NEDEN BU KADAR GÖSTERİYORSUN?"

Öte yandan Sevinç, bir CHP genel başkan yardımcısının kendisini aradığını ve İnce'yi ekranda fazla göstermemesini istediğini belirtti. İnce kampanya yaparken CHP'nin çelme taktığını belirten Sevinç, "Ben yaşadım. Bana CHP genel başkan yardımcısı, 'Muharrem İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin?" dediğini iddia etti.