Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan! "Millet bunu senden dinlesin..."
CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin." çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'da partisinin il ve ilçe başkanlığını açtıktan sonra Denizli'ye geçti.
Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde parti üyeleri tarafından karşılanan İnce, burada düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.
Partisini kuralı bir ay olmasına karşın, 52 ilde örgütlendiklerini belirten İnce, 18 Eylül'de de kurultay yapacaklarını hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, " Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel. Ben hazırım. Sayın Erdoğan ile de Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Akşener ile de herkesle, cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle televizyonlarda tartışmaya hazırım" diye konuştu.
İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin Denizli il başkanlığını binasını hizmete açtı.
Parti binası çıkışında halk ve esnafla bir süre sohbet eden İnce, daha sonra Aydın'a hareket etti.
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