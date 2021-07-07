15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı?
15 Temmuz resmi tatil mi? Darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde şehitlerin ve gazilerin anısına 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. 15 Temmuz için geri sayım başlarken, gözler bu tarihin tatil olup olmadığına çevrildi. Öte yandan bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, 16 Temmuz'un da tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı? İşte merak edilenler...
15 Temmuz resmi tatil mi, sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'ne kısa bir süre kaldı. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz'un bayram tatiline yakın olması nedeniyle gözler bu 15-16 Temmuz'un tatil olup olmayacağına çevrildi. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı? İşte cevaplar...
15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 15 Temmuz tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan kararla resmi tatil olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
16 TEMMUZ TATİL Mİ?
16 Temmuz tarihinde tatil olmayacak. Ancak 15 Temmuz'un bayram tatili ile birleştirilmesi talep ediliyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak karara, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşirse 16 Temmuz'da da tatil uygulanacak. Söz konusu tatil için resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
15 TEMMUZ GECESİ NE OLDU?
15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir.
Darbeci askerlerin planlamasına göre 03:00-06:00 saatleri arasında yapılacak olan darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın darbe girişimi istihbarat olarak bilgi edinmesiyle mecburi olarak erken saatlere çekildi.
15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22:00 sularında İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup Jandarma Genel Komutanlığı askeri tarafından trafiğe kapatıldı. Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla eş zamanlı olarak Ankara'da F-16 tipi savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı.
Savaş uçaklarının uzunca bir süre havada kalmasını sağlamak için de İncirlik Üssü'nden bir yakıt ikmal uçağı görevlendirildi. Saat 22:30 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bütün emniyet mensupları acil olarak göreve çağrıldı.
Aynı dakikalar içinde Milli İstihbarat Teşkilatı binasına askeri bir helikopterle ateş açıldı, teşkilatta bulunan güvenlik görevlileri tarafından ateşe karşılık verildi. İstanbul'da ise Atatürk Havalimanı, sadece iniş yapacak olan uçaklara izin verilme şartıyla hava trafiğine kapatıldı.
Yaşanan bu hareketlilikle eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri e-posta adresinden basın mensuplarına "ülke yönetimine Yurtta Sulh Konseyi tarafından bütünüyle el konulmuştur" olarak bir mesaj gönderildi. Mesajın gönderildiği esnada TRT 1 canlı yayını kesildi, haber spikeri Tijen Karaş'a Yurtta Sulh Konseyi adına bir darbe metni okutuldu.
Askeri hareketlilik esnasında Marmaris'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN canlı yayınına görüntülü telefon görüşmesi ile katılarak, girişimin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmadığını belirterek tüm halkı meydanlara, köprülere ve hava limanlarına davet etti. Tüm ilçelerde camiilerden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle sela okundu.
Saat 01:00 itibariyle darbe girişiminde bulunan tüm kişilere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı.
Birkaç dakika içerisinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü darbeci askerlerin kullandığı savaş uçakları tarafından bombalandı ve aynı saldırı belirli aralıklarla yapıldı. Saat 02:00 civarında Ankara'da darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin kontrolünde bulunan iki helikopter, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.
O esnada İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın ve diğer tüm siyasi kişilerin halkı sokağa davet etmesiyle evlerinden çıkan halk ile darbe girişiminde bulunan askerler arasında arbede ve çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda Erol Olçak dahil olmak üzere birçok vatandaş hayatını kaybetti.
Aynı dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimi konusu tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı ve meclise yapılan bombalama saldırısı 4 defa tekrar edildi.
Saat 03:20'de İstanbul'da da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçmaya başladı. 03:30 sularında darbeci askerler tarafından Doğan Medya Merkezi basılarak CNN Türk'ün yayını kesildi, Hürriyet'in basımı durduruldu, Digiturk'un yayını durduruldu, TÜRKSAT Gölbaşı tesisleri bombalandı.
Yine o dakikalarda eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandı.
Saat 04:00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaş uçaklarından gizlenmek için yolcu uçağıyla İsanbula'a indi ve Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması düzenledi.
Saat 05:00'ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkı yönetim planından harekete geçerek birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İstanbul Vezneciler'de bulunan Belediye binasını kontrol altına alan askerler ile polis arasında sabaha kadar çatışmalar sürdü. Çatışmalar sonucunda emniyet mensupları darbeci askerlerden binanın kontrolünü ele geçirdi.
Saat 06:40 sularında Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan yaklaşık 50 kişilik darbeci askerler ellerindeki silahları bırakarak polislere teslim oldu. Boğaz Köprüsü emniyet güçleri tarafından ele geçirildiğinde, Türk Telekom binasında bulunan darbeci askerler teslim oldu, aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi'nden 80 öğrenci gözaltına alındı. Jandarma Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesini elinde tutan 250 asker gözaltına alındı, 17 darbeci asker öldürüldü.
En son olarak da Genelkurmay Başkanlığı'nı kontrolü altında bulunduran darbeci askerlere yapılan operasyonla beraber 700 silahsız er ve erbaş teslim oldu.
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından siyasiler, yaptıkları açıklamalarda tehlikenin tam olarak geçmediğini ve ikinci bir darbe girişimine karşı halkın sokak ve meydanlardan evlerine girmemesi söylendi. Yaklaşık 1 aylık bir süre boyunca halk geceleri meydanlarda nöbet tuttu.
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