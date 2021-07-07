Türkiye siber güvenlikte dünyada 11, Avrupa'da 6, sırada

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin önceki hafta yayınladığı Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nun sonuç verileri ile Türkiye'nin yerini değerlendirdi. Pek çok ülkede yapılan siber güvenlik faaliyetlerini belirli başlıklar altında araştıran ITU'nun ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri seviyeyi küresel ve bölgesel anlamda incelediğini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, şu açıklamada bulundu:

''Son 5 yılda 4 rapor yayınladı. 2020 yılının değerlendirmesini içeren son rapor, geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Raporlarda izlenen çalışma metodolojisi, ITU tarafından üye ülkelere gönderilen soru formlarının bu ülkelerce doldurulmasından sonra kuruluş bünyesinde yapılan istatistiksel değerlendirme şeklinde. Sorgulama ve değerlendirme 'Hukuksal, Teknik, Organizasyonel, Kapasite Geliştirme ve İş birliği' başlıkları olmak üzere 5 temel boyut üzerinde yapılıyor.''