Türkiye siber güvenlikte dünyada 11, Avrupa'da 6, sırada
Türkiye siber güvenlik alanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezi İsviçre’de yer alan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), ITU-Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nu paylaştı. Ülkelerin siber güvenlik alanında geldikleri seviyeyi küresel ve bölgesel açıdan değerlendiren raporda Türkiye, Avrupa’da 6’ıncı, dünyada da 11. sıraya yerleşti. Peki Türkiye siber güvenlik alanında nasıl bir çalışma yürütüyor?
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin önceki hafta yayınladığı Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nun sonuç verileri ile Türkiye'nin yerini değerlendirdi. Pek çok ülkede yapılan siber güvenlik faaliyetlerini belirli başlıklar altında araştıran ITU'nun ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri seviyeyi küresel ve bölgesel anlamda incelediğini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, şu açıklamada bulundu:
''Son 5 yılda 4 rapor yayınladı. 2020 yılının değerlendirmesini içeren son rapor, geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Raporlarda izlenen çalışma metodolojisi, ITU tarafından üye ülkelere gönderilen soru formlarının bu ülkelerce doldurulmasından sonra kuruluş bünyesinde yapılan istatistiksel değerlendirme şeklinde. Sorgulama ve değerlendirme 'Hukuksal, Teknik, Organizasyonel, Kapasite Geliştirme ve İş birliği' başlıkları olmak üzere 5 temel boyut üzerinde yapılıyor.''
SİBER GÜVENLİKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERİYOR
İnceleme yapılan başlıkları da anlatan Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Hukuksal ve teknik boyutta üye ülkedeki siber güvenlik ve siber suçlarla ilgilenen kurumlar ile ana çerçeve yapılanmalarının varlığı değerlendiriliyor. Organizasyonel boyutta ise ulusal ölçekte işleve sahip politika koordinasyon kurumları ve siber güvenlik geliştirme stratejilerinin varlıkları ele alınıyor. Kapasite geliştirmede ise var olan araştırma-geliştirme, eğitim ve kurs programları ile sertifikalı profesyonel yetiştirme eğitimleri, kamu sektörü kurumları inceleniyor. İş birliği başlığında ise var olan ortaklıklar, iş birliği zeminleri ve bilgi paylaşım ağları ele alınıyor. Bu beş temel boyuttan gidilerek öncelikle ülkelerin bulundukları kıtaya göre bölgesel GCI değeri ve o kıtadaki sıralaması, sonrasında da dünya genelindeki sıralaması belirleniyor. 2018 yılında yayınlanan bir önceki raporda Türkiye dünyada 20., Avrupa'da ise 11. sırada yer alıyordu. Son rapora göre ise Türkiye'nin GCI değeri 97,49 iken ülkemiz dünyada 11, Avrupa'da ise 6'ıncı sırada bulunuyor. Bizim 11. sırada yer aldığımız dünya sıralamasında ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan var. Avrupa sıralamasında ise ülkemiz, İngiltere, Estonya, İspanya, Litvanya ve Fransa'nın ardından 6. sırada" dedi.
HEDEF DÜNYA GENELİNDE İLK BEŞE GİRMEK
Türkiye'nin sıralamada iyi bir konumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koltuksuz, "Teknik ve organizasyonel boyutlar hariç, diğer üç boyutta Türkiye tam değerde. Ülkemizin siber güvenlik çalışmalarında elde ettiği bu değerler esasen son derece sevindirici olup, dünya genelinde de ilk beşe girmek için çalışmaların daha da artırılması ana hedef olmalı" diye konuştu.
SİBER GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Siber güvenlik etkinlikleri açısından bu sıralamanın yakalanmış olmasının bir tesadüf olmadığını belirten Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Bu başarı, son yıllarda ülkemizin yapmakta olduğu bilinçli çalışmaların bir sonucu olarak elde edilmiştir" diyerek bu başarıyı sağlayan çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı:
"Kolluk kuvvetleri açısından siber suçlarla mücadele birimlerimizin olması. Hukuk boyutunda siber suçlarla mücadele anlamında bilişim savcılıklarının devrede olması ve Türk Ceza Kanununda siber suçlarla ilgili suç tanımlarının yapılması, cezai müeyyidelerin tanımlanmış olması. Devletin öncülüğünde birçok üniversite, kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşunun, büyük bir çaba, özveri, titizlikle verdiği katkılar sonucunda, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin hazırlanarak, başarılı biçimde uygulamaya konması. Üniversitelerimizde örgün eğitim içinde siber güvenlik derslerinin lisans ve lisansüstü seviyelerde ele alınmaya başlanması ve bununla beraber birçok üniversitede siber güvenliğin birçok boyutunda ileri düzeyde AR-GE çalışmalarının yapılması. Özel sektörde birçok firmanın siber güvenlik üzerine ürünler ortaya koyması ve bu alanda yaptıkları çalışmalar. Savunma sanayiindeki büyük atılımlar, siber güvenlik ürünlerinde yerli ve millileşme çabaları. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar. Siber güvenliğe Cumhurbaşkanlığı seviyesinde atfedilen önem ve bu önem doğrultusunda devlet-millet birlikteliği ile yapılan bütün çalışmalar."
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