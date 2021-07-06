06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
ABONE OL
Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA