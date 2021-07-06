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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın son oyunu! Kaçırıp saatlerce sorgulamış

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Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın son oyunu! Kaçırıp saatlerce sorgulamış

Son dakika haberine göre: 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın 5 yıl önce, rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.

Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre Mehmet Aydın, oynanmış iddia kuponu satan bir site kurdu. Hürriyet'in haberine göre; yanında çalışan Doğukan A. da bir süre sonra işten ayrılıp, benzer bir site oluşturdu.

Duruma sinirlenen Mehmet Aydın, 'Sitemin aynısını yapmış' dediği Doğukan A. ile 23 Haziran 2016 günü bir parkta buluştu.

Zorla aracına bindirerek, Bursa'da bodrum kattaki evlerine götürdü ve Doğukan A.'yı tehdit etti. Tosuncuk tehdit anlarını da telefonuna kaydetti. Ardından şifrelerini aldı ve siteyi kullanım dışı bıraktı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mehmet Aydın'ın telefonunda, bu anlara dair kayıtlar ele geçirildi.

'SORGU' KAYDI...

Dava dosyasında 'Sorgu Kaydı' olarak yer alan kayıtta, Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden.

Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz.

Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" diyor. Aydın'a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank'ı kurup milyonlarca lira topladı.

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