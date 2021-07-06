Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın son oyunu! Kaçırıp saatlerce sorgulamış

'SORGU' KAYDI...



Dava dosyasında 'Sorgu Kaydı' olarak yer alan kayıtta, Aydın, "Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden.

Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz.

Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?" diyor. Aydın'a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank'ı kurup milyonlarca lira topladı.