Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, Sao Paulo'dan alınıp İstanbul'a getirildi.