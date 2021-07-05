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Haberler Galeri Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Çiftlik Bank üzerinden yaptığı vurgun sonrası yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, 3,5 yıl sonra Brezilya'da teslim oldu. Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başlandı. 3,5 yılda neler yaptığı tek tek ifşa edilen (Tosuncuk) Mehmet Aydın'ın Bursa'da yaşadığı ev görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 14:57
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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Çiftlik Bank sistemi ile 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın Türk adaletine teslim oldu. Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının detayları tek tek ortaya çıkıyor.

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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Kurucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.

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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Yayınladığı videoyla Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, Sao Paulo'dan alınıp İstanbul'a getirildi.

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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamalarıyla aranıyordu.

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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

Mehmet Aydın'ın 'Çiftlik Bank'ı kurduğu sırada ikamet ettiği Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evi görüntülendi. Mahalle halkından alınan bilgilere göre, Aydın, yurt dışına kaçmadan önce Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında ikamet ediyordu.