Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 11 gün mü olacak? İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı mübarek günler olan bayramlar, Müslümanlar tarafından her yıl coşkuyla karşılanıyor. Bayrama sayılı günler kala, gözler bayram tatiline çevrildi. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi? İşte haberin detayları...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU, 11 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak Arefe günü ile birlikte 4,5 gün yapılıyor. Bu sene 15 Temmuz'un bayram tarihine yakın olması nedeniyle tatilin birleştirilmesi gündeme geldi. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili açıklama yapması bekleniyordu. Ancak, Başkan Erdoğan konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

11 GÜN BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz ise bayram arefesi olacak. Bu sene Kurban Bayramı'nın tamamı hafta içine denk geliyor. Bu nedenle hafta sonlarının birleştirilmesi ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne de çıkarılması talep ediliyor.